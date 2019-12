Snelheidstest geheugenkaarten

Snelheid geheugenkaarten: review

Geheugenkaartjes worden steeds sneller, maar wat heb je daaraan? Uit onze eerste blik naar geheugenkaartjes blijken een paar snelle en dure met kop en schouders boven de rest uit te steken. Welke geheugenkaart je het beste kan kopen, hangt vooral af van de toepassing en van je camera.

Snelheid valt of staat met apparaat

Voor de meeste mensen is een snelle geheugenkaart helemaal niet nodig, want veel camera’s en kaartlezers benutten de maximumsnelheid van de kaart niet. HD-filmers moeten opletten dat ze een kaart met snelheidsklasse 4 of hoger hebben.

Snelle fotoseries

Wie alleen enkele jpeg-foto’s schiet, heeft zeker geen snelle kaart nodig. Voor een snelle serie foto’s kan het wel nodig zijn, maar de uiteindelijke snelheid van het schrijven van je fotobestanden is net zo afhankelijk van je camera als van je geheugenkaart.

De in de test gebruikte spiegelreflexcamera (Canon EOS 550D) benut de snelheid van de snelste kaartjes in elk geval niet en blijft steken op een gemiddelde schrijfsnelheid van 28 MB/s. Bij enkele foto’s, korte series of een lagere fotoresolutie is er met deze camera geen verschil in snelheid tussen de kaartjes. Bij eenvoudiger camera’s is dat ook niet te verwachten.

De snelste maar duurste geheugenkaart, de SanDisk Extreme Pro, is dan ook eigenlijk alleen interessant voor professionele fotografen met een geavanceerde camera.

Kaartlezers

Net als camera's zijn ook de meeste kaartlezers zijn niet geschikt om op topsnelheid te werken. De hoogste lees- en schrijfsnelheid is alleen haalbaar met een usb 3.0-kaartlezer. En die zijn nog zeldzaam. Ook in een dure nieuwe laptop is waarschijnlijk een usb 2.0-kaartlezer ingebouwd. In de test blijkt het daarmee 70 seconden te duren om een bestand van 2GB van het snelste kaartje (Sandisk Extreme Pro) naar de computer over te zetten. Met een usb 3.0-kaartlezer is dat maar 25 seconden.

Bij het langzaamste kaartje (Sandisk SDHC) merk je het verschil tussen de kaartlezers niet echt: in beide gevallen moet je ruim 3 minuten wachten.

Een groot bestand of veel kleine

Het blijkt het nogal wat uit te maken of je werkt met één groot (film)bestand of veel losse (foto)bestanden. De hoogste snelheden zijn alleen haalbaar als we testen met één groot bestand. Met het snelste kaartje gaat het overzetten van een bestand van 2GB twee keer zo snel als het overzetten van 500 foto's die net zoveel ruimte in beslag nemen.

Filmen in HD

Wie graag filmt, moet opletten bij het kopen van een geheugenkaart. Voor filmen is een stabiele schrijfsnelheid nodig om een vloeiend beeld te houden. Filmen in HD vraagt een geheugenkaart met snelheidsklasse 4. Dat betekent dat de fabrikant altijd een schrijfsnelheid van 4 MB/s of hoger garandeert. Klasse 2 is niet geschikt voor hd.

De geteste kaarten hadden klasse 4, 6 of 10. In de test met een 3D-camcorder (Sony HDR-TD10) belandden alle full-hd-3D-opnamen zonder haperen op de klasse 4 –kaartjes. Een kaart met klasse 6 of 10 lijkt dus niet echt nodig.

De kaarten

SanDisk Extreme Pro (klasse 10, €50).

De snelste bij lezen en schrijven van grote (film)bestanden. Volgens SanDisk waterdicht en hitte- en röntgenbestendig. SanDisk Extreme (klasse 10, €30).

Bij lezen en schrijven van veel fotobestanden via usb 2.0 net zo snel als de Pro-versie. Volgens SanDisk waterdicht, hitte-, en röntgenbestendig. Samsung plus Extreme Speed (klasse 10, €30).

Niet veel beter dan de goedkopere Samsung Essential, maar de schrijfsnelheid is wel iets hoger. Volgens Samsung waterdicht en magneetbestendig. PNY Pro (klasse 10, €19).

Schrijft iets trager dan de Samsung plus Extreme Speed. Het lezen van film- en fotobestanden gaat ongeveer even snel. Transcend Ultimate (klasse 10, €20).

Vrijwel identiek aan de PNY Pro. Integral ultima PRO 20MB/s (klasse 10, €18).

Ontloopt de Samsung plus Extreme speed en de PNY nauwelijks. Dane-Elec SDHC (klasse 4, €16).

Is traag met het schrijven van films en foto’s. De leessnelheid is een stuk beter. Kingston UltimateX (klasse 10, €23).

Schrijft sneller dan de Kingston SDHC, maar is langzamer bij het overzetten van bestanden naar de pc. Samsung Essential (klasse 6, €18).

Bestanden overzetten naar de pc gaat net zo snel als met de Extreme Speed. Volgens Samsung waterdicht en magneetbestendig. Kingston SDHC (klasse 4, €16).

De nummer 3 als het gaat om leessnelheid, dus een goede keuze als schrijfsnelheid onbelangrijk is. Transcend SDHC (klasse 4, €16).

Leest en schrijft iets trager dan de Samsung Essential. PNY Optima (klasse 4, €14).

Is langzaam in het schrijven van foto’s en films, maar kan snel bestanden overzetten naar de computer. Integral SDHC (klasse 4, €15).

Bestanden overzetten naar de pc gaat snel, maar door de lage schrijfsnelheid is hij ongeschikt voor het schieten van lange, snelle fotoseries. SanDisk SDHC (klasse 4, €19).

Doet het langst over het overzetten van bestanden naar de pc. Schrijfsnelheid ligt iets hoger dan bij de andere klasse 4-kaarten.

Wat en hoe

Onze collega’s in Portugal testten in totaal 16 SDHC-kaarten met een capaciteit van 16 GB (SDHC). Ze gebruikten hiervoor een Canon EOS 550D spiegelreflex via usb 2.0 en 3.0. Zij maten:

de minimale snelheden door een set van 500 foto’s (van 2GB) te lezen en te schrijven;

de maximale snelheden door het lezen en schrijven van één groot bestand (8GB).

De 550D schreef in 11 seconden veertig 18-megapixelfoto’s naar het snelste kaartje (totaal 312 MB): gemiddeld 28 MB/s.