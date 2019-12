Sony Cyber Shot DSC-RX100: review

De grote sensor en de lichtsterke lens beloven goede fotokwaliteit en onze eerste foto's voldoen wat dat betreft aan de verwachtingen. Onze eerste ervaringen zijn positief: echt een goede en fijne camera. Jammer dat hij zo enorm duur is.

Bij goed licht maakten we met de RX100 een aantal prima foto's. Bij weinig licht combineerde de RX100 in de 'superieur automatisch' modus meerdere foto's tot heldere foto's met relatief weinig ruis. Ook kun je met de RX100 close-up-foto's maken met een vage achtergrond, zodat het onderwerp van de foto meer tot zijn recht komt.

Aan de bediening zie je dat de RX100 een beetje op twee gedachten hinkt. Volgens Sony is de RX100 'de ideale opvolger voor gebruikers van een instantcamera', maar ook 'ideaal als tweede camera in zakformaat voor echte fotofanaten'. Als beginners zich niet laten afschrikken door de vele knoppen, is de RX100 een camera waar je wat van kunt leren.

Hulp voor beginners

Beginners hoeven maar weinig knoppen te gebruiken. De automaatstanden en de scene-instellingen (SCN) zijn erg handig. Vooral omdat je met een druk op de ?-knop tips en uitleg krijgt voor betere foto's.

De RX100 helpt ook om betere portretten te maken. Als je een portret van iemand maakt, slaat hij niet alleen die foto op, maar ook een (flink) bijgesneden kopie met een betere compositie. Dat werkt best leuk!

De knop 'Creatief met foto's' (een camera met drie sterretjes) maakt het voor beginners makkelijk om te experimenteren met achtergrondonscherpte, belichting en kleuren. Zo kun je bijvoorbeeld heel makkelijk de kleuren koeler en daarmee realistischer maken als foto's binnenshuis te geel worden.

In praktijk bleek het lastigste om gemaakte filmpjes af te spelen. Bij de RX100 bekijk je OF filmpjes OF foto's. Dat dat zo is en hoe je moet wisselen, is niet meteen duidelijk.

Instelmogelijkheden te over

Voor de fotofanaten heeft de RX100 alle gebruikelijke instellingen en een knop om een veelgebruikte functie aan toe te wijzen. Er zijn verschillende functies te bedienen met de ring die rond de lens zit.

Handmatig scherpstellen gaat daarmee prima, hoewel het lastig is de kleine camera stil te houden bij het draaien. Zoomen gaat met de ring langzamer dan met het hendeltje bij de afdrukknop.

Volledige test

Voor deze eerste indruk leenden wij een camera van Sony. De RX100 ligt vanaf eind juli in de winkel: net te laat voor de vergelijkende test die wij begin september online zetten. De Consumentenbond koopt testmodellen voor de vergelijkende test in de winkel, zodat wij testen wat jij als consument koopt.

Wat is de Sony Cyber-shot DSC-RX100?

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 is een dure compactcamera die vanaf eind juli te koop is. De RX100 is zo duur omdat de beeldsensor - de 'gevoelige plaat' in de camera - veel groter is dan bij een doorsnee compactcamera.

Concurrentie

Compactcamera's met een grotere sensor zijn bijvoorbeeld populair als "camera-voor-erbij" voor meer gevorderde fotografen omdat de beeldkwaliteit in principe beter is dan die van gewone compactcamera's. Elk groot merk had al één of twee van dit soort camera's in het assortiment (vanaf ± €270). De Canon Powershot S100 (€400) is de kleinste in dit segment: nog net broekzakformaat. De RX100 is groter en het randje van de lens zorgt ervoor dat hij net niet makkelijk je broekzak in gaat.

Maar in die iets grotere camera heeft Sony wel een veel grotere beeldsensor geplaatst! De beeldsensor in de RX100 is net zo groot als die van het Nikon 1 systeem . Dat is een systeem van kleine camera's met verwisselbare lenzen. Maar de kleinste camera in dat systeem, de Nikon 1 J1 (€400), is duidelijk groter dan deze RX100.

De RX100 heeft geen verwisselbare lens. Het optisch zoombereik loopt van 28 tot 100 mm (3,6 keer). Dat is niet zo veel, maar omdat de sensor zoveel pixels bevat, kan je tot 7,2 keer inzoomen en nog steeds een prima foto maken.

20-megapixelposters

De 20-megapixels kun je flink vergroot afdrukken op papier. Met een optimale afdrukresolutie van 300dpi maak je afdrukken van 30 x 45 cm en met lagere resolutie nog veel grotere. De vraag is of je zulke grote foto's altijd nodig hebt.

De 20-megapixelfoto's die wij maakten waren 2,5 tot 10 MB groot, afhankelijk van de hoeveelheid kleuren en details in de foto. Om geheugenruimte te besparen kun je de camera ook instellen op 10 of 5 megapixel. De 5-megapixelfoto's kunnen prima op een grootte van 15x23 cm afgedrukt worden (300dpi).

Specificaties