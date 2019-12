Sony Cyber Shot DSC-RX100 II: review

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 II is een camera met grote sensor en lichtsterke lens verpakt in een compacte behuizing. Het toestel is interessant voor beginnende fotografen die meer willen met een camera, maar die een spiegelreflex of systeemcamera te zwaar vinden. Gevorderde gebruikers zullen hem juist naast een spiegelreflex of systeemcamera willen gebruiken.

Body en knoppen

Aan de buitenkant lijkt de Sony RX 100 II lijkt sterk op zijn voorganger; de Sony Cyber-shot DSC-RX100. Hij heeft dezelfde knoppen op de body. Wel is hij wat zwaarder en dikker. Wat verder verschilt is het kantelbare scherm en de universele flitsschoen: voor een losse flitser, microfoon of zoeker.

Menu en instellingen

Het menu is grotendeels hetzelfde als dat van de RX100. Voor zowel beginners als voor gevorderde gebruikers zijn er meer dan genoeg manieren om tot goede foto's te komen. De automaatstanden en de scene instellingen zijn erg handig voor beginners. Ook is er veel hulp en uitleg in de camera.



Voor gevorderden zijn er handmatige instellingen: de bekende PASM-knop, maar ook een knop waar je verschillende functies aan kan koppelen. Handig voor bijvoorbeeld de iso-waarde. Rond de lens zit een ring waarmee ook verschillende functies te bedienen zijn (diafragma, zoomen et cetera.)

Levendige foto's

De fotokwaliteit van de proeffoto's (jpeg's) is uitstekend. Bij daglicht zijn de kleuren mooi levendig, de foto's zijn scherp. De ervaringen komen overeen met die van de Sony RX100. Ook dat toestel maakt scherpe, kleurrijke foto's.

Door de grote sensor en lichtsterke lens kun je bij weinig licht nog goede foto's maken. Er is weinig ruis te zien op de proefbeelden, zelfs bij hoge iso-waarden (iso 3200). De testresultaten van de Sony RX100 II bevestigen onze praktijkervaringen (alleen in te zien door leden).

Foto's verzenden met NFC en wifi

Er zijn verschillende camera's met wifi om draadloos beelden over te zetten naar een computer, smartphone of tablet. De RX100 II heeft NFC One Touch. Daarmee maakt de camera direct contact met een smartphone of tablet met NFC. Je hoeft de camera dan niet eerst te verbinden met een draadloos netwerk.

We probeerden de functie met een Samsung Galaxy S4. Om foto's over te zetten heb je de app Play Memories nodig. Vanuit de app zie je het netwerk van de camera. Om contact te maken moet je het wachtwoord opgeven, te zien in de camera. Als je het netwerk selecteert, verschijnen de foto's van de camera op de smartphone. Het overzetten gaat erg vlot.

Niet alle smartphones hebben NFC, de iPhone heeft het bijvoorbeeld niet. In dat geval moet je de camera eerst verbinden met je draadloze netwerk. Handmatig invoeren duurt lang en is irritant, invoeren via WPS kan ook, dan hoef je alleen maar een knopje op je router in te drukken.

Ook op de iPhone heb je de app Play memories nodig om foto's te kunnen ontvangen. Omslachtig is dat je iedere keer op de telefoon eerst het cameranetwerk moet selecteren voordat de foto's te ontvangen zijn in de app.

Conclusie

De Sony RX 100 II is een interessant, maar prijzig toestel voor zowel beginners als gevorderden. Als je weinig waarde hecht aan een kantelbaar scherm, het toestel niet wil uitbreiden met een flitser, zoeker of microfoon, en wifi en NFC niet belangrijk vindt, dan is voorganger Sony RX100 een betaalbaarder alternatief (te koop vanaf €530).

Op zoek naar een camera?

Wat is de Sony Cyber-shot DSC-RX100 II?

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 II is de opvolger van de vorig jaar verschenen Sony Cyber-shot DSC-RX100. Het is een geavanceerde compactcamera met een fikse prijs. Dat komt vooral door de grotere sensor; de gevoelige plaat van een digitale camera. Een grotere sensor heeft als voordeel dat je bij weinig licht nog goede kwaliteit foto's kunt maken (zonder flitser). Daarnaast kun je spelen met scherptediepte, zoals wazige achtergronden bij portretten. De sensor van de RX100 II heeft een diagonaal van 16 mm, ter vergelijking; bij een gewone compact camera is dat meestal 7 mm.

Belangrijke vernieuwingen ten opzichte van de RX100:

20,2 MP Exmor R CMOS Sensor (met achtergrondverlichting)

Wifi en NFC (voor directe wifi-verbinding met een smartphone)

Kantelbaar 3-inchscherm

Flitsschoen voor flitsers, videolampen en microfoons

Belangrijke specificaties:

Optische zoom: 3,6 keer

Brandspuntafstand: 28 – 100 mm

Diafragma : F1.8 (groothoek) – F4.9 (telestand)

ISO van 160 tot 12800

Fotograferen in RAW

Gewicht: 254 gram

Afmetingen (in mm): 101,6 (hoogte) x 58,1 (breedte) x diepte (35,9)

