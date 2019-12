Eerste indruk|Klein en licht en veel zoom (30 keer): een combinatie die we niet vaak zien. De knoppen om handmatig de belichting aan te kunnen passen, suggereren dat deze travelzoomcamera ook geschikt is voor gevorderde gebruikers.

Review: Sony DSC-HX50V

De Sony DSC-HX50V is een kleine, lichte camera met veel zoom (30 keer). Dat is bijzonder want normaal zijn dat soort superzoomtoestellen een stuk groter en zwaarder. We probeerden de camera een aantal dagen.

Klein behuisd

De body van de Sony DSC-HX50V ligt goed in de hand en past nog net in een (grote) broekzak. Hij heeft een fijne greep aan de voorkant en een solide, metalen afwerking. De camera weegt 272 gram en Sony zegt met de HX50V de kleinste en lichtste camera met 30 keer zoom te hebben. Hij is sowieso een stuk lichter dan zijn voorgangers: de Sony DSC-HX200V had 30 keer zoom en die woog maar liefst 583 gram. De Sony DSC-HX20V had 20 keer zoom en een gewicht van 254 gram.



Ook ten opzichte van andere camera's in onze test is de Sony licht. Van de 6 modellen met 30 keer zoom, is de Sony DSC-HX50V inderdaad de lichtste. Ook bij de toestellen met iets minder zoom (24 en 26 keer zoom) behoort de Sony tot de lichtste toestellen.

Voor gevorderden?

Op de body zitten aan de bovenkant twee draairingen: een knop die toegang geeft tot de belichtingsinstellingen (automatisch, halfautomatisch en handmatig), de videostand en een aparte knop om een panoramafoto te kunnen maken. Daarnaast zit een knop om de belichtingswaarden in stops aan te passen. Meestal zit die alleen op toestellen voor gevorderden. Ook aan de bovenkant: ruimte voor een externe flitser, zoeker of microfoon. Ook iets wat doorgaans alleen te vinden is op compactcamera's voor gevorderden, systeemcamera's en spiegelreflexen.



Dat maak het een toestel voor mensen die meer willen doen met hun camera, zou je zeggen. Des te opvallender is het daarom dat fotograferen in het onbewerkte bestandsformaat RAW niet mogelijk is met deze camera. Toch wel een voorwaarde voor een toestel voor gevorderden.



Aan de achterkant zit een 3-inch-scherm met daarnaast de knoppen en draairing die je doorgaans ziet bij compactcamera's. Fijn is dat er ook een knop is voor de videomodus.

Reflecterend scherm

Het scherm is helder en groot, maar een groot minpunt is dat het fel zonlicht reflecteert. Op een zonnige dag is er amper nog iets op te zien. Een kwaal waar veel andere camera's ook onder te lijden hebben. De Sony DSC-HX50V heeft geen zoeker die je tegen je oog houdt tijdens het fotograferen, iets wat veel superzoomcamera's wel hebben.

Vol menu

De Sony DSC-HX50V is goed uitgerust: met gps, wifi en allerlei fotografische foefjes. Al die mogelijkheden hebben eigen icoontjes en logo's. Je raakt er de weg snel in kwijt. Gelukkig is er uitleg in de camera in de vorm van een apart menu met hulp, een overzicht met oplossingen voor veelvoorkomende problemen en zelfs een begrippenlijst die op trefwoord te doorzoeken is. Er is veel te lezen en er valt veel in te stellen. De navigatie door alle functies en informatie gaat daardoor niet vlot. Bovendien zijn er veel afgekapte zinnen, waardoor de uitleg bij de functies niet altijd helder is.

Veel zoom

Veel zoom is hot. In de winkel wordt een groot zoombereik vaak verkocht als de betere keus. Een beetje zoals voorheen met megapixels: hoe meer zoom, des te beter de camera. Dat is niet altijd het geval; het ligt sterk aan wat je wilt fotograferen. Veel zoom is vooral handig om onderwerpen heel dichtbij te halen. Bijvoorbeeld tijdens een safari of een stedentrip.



De Sony DSC-HX50V heeft 30 keer zoom. Daarmee kom je een heel eind, zoals je op de foto's hieronder goed kunt zien. Van links naar rechts: groothoek (niet ingezoomd), voor de helft ingezoomd (15 keer) en helemaal ingezoomd (30 keer).

Om ervoor te zorgen dat een onderwerp onbewogen op de foto komt, hebben camera's met veel zoom beeldstabilisatie. Zo worden trillingen van je handen gecompenseerd. Helemaal ingezoomd is het vaak lastig de camera stil te houden. De Sony DSC-HX50V drukt heel snel af en lijkt weinig last te hebben van beweging. De beeldstabilisator doet zijn werk dus goed.

Ruis

Helemaal ingezoomd, in de automatische stand, kiest de Sony DSC-HX50V voor de kortst mogelijke sluitertijden. Daardoor ziet een onderwerp er niet snel bewogen uit.



Een keerzijde daarvan is dat de camera soms kiest voor hoge iso-waarden; omdat er maar weinig licht door de lens komt (maximaal diafragma f6.3). Ter compensatie kiest de camera dan voor iso 500 en meer, soms ook bij redelijk gunstige lichtomstandigheden. Foto's hebben dan behoorlijk wat ruis (goed te zien op volledig formaat). Om dat wat tegen te gaan past de camera ruisreductie toe. Het gevolg daarvan is dat de kleuren en overgangen tussen kleuren er wat 'uitgesmeerd' uitzien. Bij lagere iso-waarden (tot 400) zien de kleuren er goed uit en zijn de foto's scherp.

Conclusie

De Sony DSC-HX50V is een bijzondere camera: het is de fabrikant gelukt om veel zoom (30 keer) in een erg compacte behuizing te krijgen (broekzakformaat). De knoppen op de body moeten de meer gevorderde gebruikers aanspreken. Gek genoeg kun je niet in het RAW-bestandsformaat fotograferen. Deze mogelijkheid mag eigenlijk niet ontbreken op een toestel voor gevorderden.

Voordelen

veelzijdig: wifi, gps, veel scene instellingen en mogelijkheden;

compact toestel;

drukt snel af;

goede beeldstabilisatie;

knoppen om belichting aan te passen.

Nadelen

geen RAW-bestandsformat;

scherm reflecteert fel zonlicht (en geen doorzichtzoeker);

veel ruis bij hogere iso-waarden;

menu wat onduidelijk.

Wat is de Sony DSC-HX50V?

Het is een trend onder fabrikanten om zo veel mogelijk zoom in een compactcamera te stoppen. Er zijn camera's met een bereik tot wel 1200 mm (50 keer zoom). Probleem is dat naarmate een camera meer in kan zoomen, hij meestal een stuk zwaarder is. Superzoomcamera's hebben een behuizing die doet denken aan die van een spiegelreflexcamera: groot en zwaar.



Zo niet de Sony HX50V. Deze travelzoomcamera heeft 30 keer zoom; een brandspuntafstand van 24 mm groothoek tot 720 mm tele. Bijzonder is dat al die zoom in een relatief kleine en lichte behuizing is verpakt. Sony noemt het 'de kleinste en lichtste camera die beschikt over 30 keer zoom'.

Belangrijkste specificaties Sony HX50V