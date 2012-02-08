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Succesvol in de winkel, niet in de test

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De populairste compactcameraatjes zijn goedkoop, maar in veel gevallen is de kwaliteit onder de maat. De top-10 bestverkochte compactcamera's bevat zeven camera's die een onvoldoende scoren in de test van de Consumentenbond. Zo haalden de Nikon Coolpix S3100 en de Samsung ES80 in onze test maar een 4,7. In dezelfde prijsklasse zijn duidelijk betere cameraatjes te vinden.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:8 februari 2012

Best verkochte compactcamera's in de tweede helft van 2011 (Bron: GfK), inclusief huidige richtprijzen:

  • Nikon Coolpix S3100 (€90)
  • Sony Cyber-Shot DSC-W530 (€100)
  • Olympus VG-110 (€65)
  • Samsung ES80 (€70)
  • Canon Ixus 220 HS (€150)
  • Casio Exilim EX-ZS10 (€90)
  • Panasonic Lumix DMC-TZ20 (€220)
  • Sony Cyber-Shot DSC-W570 (€120)
  • Canon Ixus 115 HS (€130)
  • Sony Cyber-Shot DSC-W510 (€80)

Camera's onder de €150 euro scoren in onze strenge test gemiddeld een 5, terwijl een 6,5 voor zo'n camera zeker haalbaar is. Dat bewees de Canon Ixus 115 HS (€130), die ook bij de bestverkochte camera's hoort. Door zijn goede prijs/kwaliteitverhouding is dit al een tijdje een Beste koop bij de Consumentenbond. Dat geldt ook voor een ander cameraatje uit de verkooptop-10.

Ook voor €100 is altijd wel een camera te vinden die een voldoende haalt, zoals de Panasonic Lumix DMC-FS16 (€100). Wie waar voor zijn geld wil, doet er goed aan de testresultaten in de vergelijker van de Consumentenbond te raadplegen.

Zwakke punten van camera's in de prijsklasse tot €150 kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Beeldstabilisatie
  • Filmpjes
  • Snelheid
  • Scherm
  • Foto's bij weinig licht
  • Scherpte van de foto's

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