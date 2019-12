Succesvol in de winkel, niet in de test

Nieuws|De populairste compactcameraatjes zijn goedkoop, maar in veel gevallen is de kwaliteit onder de maat. De top-10 bestverkochte compactcamera's bevat zeven camera's die een onvoldoende scoren in de test van de Consumentenbond. Zo haalden de Nikon Coolpix S3100 en de Samsung ES80 in onze test maar een 4,7. In dezelfde prijsklasse zijn duidelijk betere cameraatjes te vinden.