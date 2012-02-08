Succesvol in de winkel, niet in de test

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:8 februari 2012
Best verkochte compactcamera's in de tweede helft van 2011 (Bron: GfK), inclusief huidige richtprijzen:
Camera's onder de €150 euro scoren in onze strenge test gemiddeld een 5, terwijl een 6,5 voor zo'n camera zeker haalbaar is. Dat bewees de Canon Ixus 115 HS (€130), die ook bij de bestverkochte camera's hoort. Door zijn goede prijs/kwaliteitverhouding is dit al een tijdje een Beste koop bij de Consumentenbond. Dat geldt ook voor een ander cameraatje uit de verkooptop-10.
Ook voor €100 is altijd wel een camera te vinden die een voldoende haalt, zoals de Panasonic Lumix DMC-FS16 (€100). Wie waar voor zijn geld wil, doet er goed aan de testresultaten in de vergelijker van de Consumentenbond te raadplegen.
Zwakke punten van camera's in de prijsklasse tot €150 kunnen bijvoorbeeld zijn: