Succesvol in de winkel, niet in de test

Best verkochte compactcamera's in de tweede helft van 2011 (Bron: GfK), inclusief huidige richtprijzen:

Nikon Coolpix S3100 (€90)

Sony Cyber-Shot DSC-W530 (€100)

Olympus VG-110 (€65)

Samsung ES80 (€70)

Canon Ixus 220 HS (€150)

Casio Exilim EX-ZS10 (€90)

Panasonic Lumix DMC-TZ20 (€220)

Sony Cyber-Shot DSC-W570 (€120)

Canon Ixus 115 HS (€130)

Sony Cyber-Shot DSC-W510 (€80)

Camera's onder de €150 euro scoren in onze strenge test gemiddeld een 5, terwijl een 6,5 voor zo'n camera zeker haalbaar is. Dat bewees de Canon Ixus 115 HS (€130), die ook bij de bestverkochte camera's hoort. Door zijn goede prijs/kwaliteitverhouding is dit al een tijdje een Beste koop bij de Consumentenbond. Dat geldt ook voor een ander cameraatje uit de verkooptop-10.

Ook voor €100 is altijd wel een camera te vinden die een voldoende haalt, zoals de Panasonic Lumix DMC-FS16 (€100). Wie waar voor zijn geld wil, doet er goed aan de testresultaten in de vergelijker van de Consumentenbond te raadplegen.

Zwakke punten van camera's in de prijsklasse tot €150 kunnen bijvoorbeeld zijn: