Test kleine fotocamera: goede videokwaliteit

De eerste nieuwe camera's die we in februari kochten, hebben we uitgebreid getest. Het zijn camera's van ongeveer €90 tot €230. Op het eerste gezicht lijken de meesten erg op elkaar, maar de test brengt duidelijke verschillen aan het licht.

Bij de ene camera zijn bijvoorbeeld de foto's bij weinig licht veel te donker. Bij de ander zijn alle foto's in de beeldstabilisatietest vaag. Soms moet je meer dan 4 seconden wachten voor je de volgende foto kunt maken. Of het komt voor dat de videofunctie door het iele, scherpe geluid wat ons betreft echt niet meer dan een 2 scoort. Zelfs als is de videokwaliteit bij daglicht goed.

In het voorjaar komt een 'stortvloed' aan nieuwe modellen op de markt. De Consumentenbond koopt producten voor vergelijkende tests zelf in de winkel. Zo weten we zeker dat wij testen wat u koopt. We testten de Canon Ixus 115 HS en 220 HS, de PowerShot A2200, A3300 IS en A800, de Casio Exilim EX-ZR10, de Olympus VG-130, de Fujifilm FinePix S2950, de Samsung ST90 en de Sony Cyber-shot DSC-W510, W530 en W570.

