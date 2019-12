Veel testwerk in de herfst

Nieuws|Begin november zal de Consumentenbond de testresultaten van bijna 30 nieuwe camera's publiceren. Van de goedkope Fujifilm Finepix JX370 (€100) tot de dure Sony NEX-5N (€700), mits we die in de eerste drie weken van september kunnen kopen.

De Panasonic Lumix DMC-GF3, Sony NEX-C3 en de Olympus Pen Lite E-PL3 hebben we al kort kunnen uitproberen. Dat zijn alle drie compacte camera's met verwisselbare lenzen.

Op de IFA in Berlijn bekeken we de Samsung MV800, een cameraatje dat bij uitstek geschikt is voor zelfportretten.

Onze Engelse zusterorganisatie Which maakte filmpjes over de Nikon Coolpix AW100, de Nikon Coolpix S1200PJ, de Nikon Coolpix P7100 en de nieuwe X-lenzen voor de Panasonic camera's.

Alle camera's van de vergelijkende test van november zijn te vinden in onze vergelijker.

De meeste camera's zijn in augustus aangekondigd en vanaf september te koop. De Consumentenbond koopt testmodellen voor de vergelijkende test in de winkel, zodat wij testen wat u koopt.

Deze maand hebben we testresultaten van negen goedkope compactcamera's van Casio, Fujifilm, Olympus en Panasonic.