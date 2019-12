VTech Kidizoom Duo en Action Cam 180

Eerste indruk|De VTech Kidizoom Duo camera voor 3 tot 12 jaar was in 2016 een populair cadeau tijdens de feestdagen. Met deze camera kun je eenvoudig leuke foto's en filmpjes maken met allerlei gekke effecten. Dit jaar bracht VTech ook de Kidizoom Action Cam 180º uit, voor 5- tot 12-jarigen. Wat zijn de verschillen?

Met beide Kidizoomcamera's kun je eenvoudig leuke foto's en filmpjes met allerlei gekke effecten maken. Houd wel rekening met beeldkwaliteit van rond de eeuwwisseling. Weet ook dat je kids zelfs met de Action Cam lui op de bank kunnen belanden om spelletjes te spelen. Wat deze aspecten betreft lijken beide Kidizooms op elkaar. Verder zijn ze heel verschillend:

De populaire Kidizoom Duo is meer een 'my first camera' met extraatjes: behalve 5 spelletjes zit er ook een mp3-speler in en krijg je er een koptelefoon bij.

is meer een 'my first camera' met extraatjes: behalve 5 spelletjes zit er ook een mp3-speler in en krijg je er een koptelefoon bij. De kleine en lichte Kidizoom Action Cam 180º is meer bedoeld om filmpjes mee te maken. Hij moet het vooral hebben van de accessoires: de waterdichte behuizing en allerlei bevestigingsstukjes voor op de helm, fiets of skateboard. Ook komt hij met 3 spelletjes.

Wij kochten de Kidizoom Duo voor €59 en de Action Cam 180 voor €50.

Beetje ouderwets

De Kidizoom Duo heeft aan de voorkant een 2 megapixelcamera. Een volwassene zal zich teruggeworpen voelen naar het jaar 2000. Maar goed, het gaat natuurlijk om al die leuke effecten en overlays waar de kids echt makkelijk en leuk mee kunnen spelen.

Scherpstellen kan vanaf 45 cm afstand. In het bos maakten we best scherpe (en onscherpe) foto's van paddestoelen. De selfiecamera is met 0,3 megapixel nog minder goed (zó 1996).

De Action Cam 180º heeft helaas alleen een 0,3 megapixelcamera. Toch kun je ook selfies maken door het camerablokje te draaien en hem naar achteren (of naar boven) te richten. Vandaar die '180º'. De naam slaat er dus niet op dat de camera een groothoekbeeld heeft, maar dat je de camera zelf kunt draaien.

Fijne bediening

We hebben niet de allerkleinste handjes geprobeerd, maar de wat oudere kids vonden de grotere Duo het fijnst om te bedienen. Hij is stevig vast te houden en het joystickje op de achterkant werkt makkelijker dan de pijltjestoets op de Action Cam.

Meer over de Kidizoom Duo

Wat staat er nog meer op de doos van de Kidizoom Duo en wat is onze eerste indruk daarvan?

Stevig en duurzaam design. Om een eerste indruk te krijgen van de valbestendigheid, laten we de Kidizoom Duo van tafelhoogte op laminaat vallen. Van de batterijklepjes schiet er 1 los en er moet een schroevendraaiertje aan te pas komen om hem weer netjes terug te zetten. Alles lijkt verder gewoon nog te werken.

Foto en video

De 2 kijkvensters van de Kidizoom Duo 'zorgen voor optimaal kijkgemak'. Leuk dat de kleintjes zo ook 'door' de camera kunnen kijken. Het beeld dat je door de kijkvensters ziet is wel veel kleiner dan het beeld dat op de foto komt.

De 2 kijkvensters van de Kidizoom Duo 'zorgen voor optimaal kijkgemak'. Leuk dat de kleintjes zo ook 'door' de camera kunnen kijken. Het beeld dat je door de kijkvensters ziet is wel veel kleiner dan het beeld dat op de foto komt. Dat 4x digitale zoom weinig zin heeft, zie je aan de blokkerige foto's.

De zelfontspanner met gezichtsherkenning werkt niet handig. De foto wordt 3 seconden ná de herkenning van een glimlach gemaakt. Dan kan de glimlach natuurlijk allang weer verdwenen zijn.

werkt niet handig. De foto wordt 3 seconden ná de herkenning van een glimlach gemaakt. Dan kan de glimlach natuurlijk allang weer verdwenen zijn. De Kidizoom Duo heeft meer dan 70 'grappige, coole effecten'. Creatieve kinderen zullen dit heel leuk vinden. Het is makkelijk om van alles aan te passen en in te stellen. Zo kun je een aantal kleureffecten kiezen door te draaien aan de ring om de lens aan de voorkant.

Spelletjes

De Kidizoom Duo heeft 5 'coole spellen'. De spelletjes zijn vrij simpel, maar wel leuk. Bij 3 spelletjes kun je instellen dat je ze bestuurt met de bewegingssensor. Dat is voor kleinere kinderen misschien makkelijker dan het joystickje.

In de ouderinstellingen kun je de spellen uitschakelen, of een limiet instellen van 15, 30, 60 of 90 minuten per dag. Let op: kan je kind lezen? Dan is de kans groot dat hij of zij zelf ook bij deze instellingen kan komen.

Geheugenruimte

De ingebouwde geheugenruimte is beperkt, maar de fotobestanden zijn 'gelukkig' maar klein. Daarom kunnen er ongeveer 1000 foto's op volgens VTech. Als de camera vol zit, kun je de foto's via het meegeleverde usb-kabeltje overzetten naar je computer.

Als je kind veel filmpjes maakt, kan met 5 minuten video het geheugen volzitten. Je kunt het uitbreiden door er een microSD-kaartje bij te kopen.

Geluid

Mp3-bestanden zijn beduidend groter dan fotobestanden. Daarom is een extra microSD-kaart ook handig voor wie de Kidizoom Duo als een mp3-speler wil gebruiken. Kaartjes van meer dan 16 GB werken niet in de Duo, maar zo veel geheugen is waarschijnlijk onnodig.

Met de meegeleverde koptelefoon of de makkelijk te gebruiken volumeknop hebben anderen geen last van het geluid, bijvoorbeeld als je kind speelt met de stemopname of stemvervormer.

Meer over de Kidizoom Action Cam 180º

De Action Cam heeft wat minder extra's, zoals spelletjes.

De foto's van de Kidizoom Action Cam 180º zijn duidelijk van slechtere kwaliteit dan die van de Duo. We probeerden de Action Cam o.a. uit in botsauto's (zie filmpje hieronder). De kwaliteit is niet op zijn best. Het is namelijk opgeslagen met lage resolutie (320x240 pixels).

Om met de volle 640x480 resolutie te kunnen filmen, moet je een microSD-geheugenkaartje hebben. Na 2,5 minuut filmen in de lage resolutie, is het interne geheugen namelijk al vol. Een microSD-geheugenkaart wordt niet bijgeleverd. Zo'n geheugenkaartje mag maximaal 32 GB bevatten.

Accessoires

Waterdichte behuizing, te gebruiken tot 2 meter diep. Ons exemplaar overleeft een middagje in het zwembad. Let op: je kunt niet alle knopjes gebruiken als de behuizing eromheen zit.

Waterdichte behuizing, te gebruiken tot 2 meter diep. Ons exemplaar overleeft een middagje in het zwembad. Let op: je kunt niet alle knopjes gebruiken als de behuizing eromheen zit. Fietsbevestigingsstuk. Deze is redelijk makkelijk op een stuur te bevestigen.

Bevestigingsplaatje.

Polsbandje.

Micro-usb-kabel. Let op: om op te opladen moet het accuschakelaartje onderop in de juiste stand staan.

Klevende bevestigingsstrips van het type 3M VHB.

In de botsauto's filmden we uit de hand. Bij bevestigingen die je op moet plakken is altijd de vraag:

Blijft het dubbelzijdige tape wel goed genoeg zitten? Zonde als de camera van je surfplank valt.

Krijg je het er ook weer af? Zeker als het om andermans spullen gaat.

De meegeleverde kleefstrips lijken in eerste instantie niet heel krachtig, maar volgens de website van 3M plakt het op allerlei materialen en wordt de verbinding in de loop van de tijd sterker.

