Wifi-camera valt tegen

Nieuws|De wifi-mogelijkheden van fotocamera's verschillen nogal en vallen soms ronduit tegen. Sommige wifi-camera's kunnen niet veel meer dan foto's overzetten naar een smartphone of tablet. De meeste mensen verwachten er meer van, ook al vinden ze al die opties vaak onnodig. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond begin december uitvoerde.

Vooral jongeren verwachten dat je foto's en filmpjes meteen kunt delen met anderen. Dat dat bij de meeste fotocamera's niet kan, is een tegenvaller. Er zijn wel wifi-camera's waarmee je o.a. foto's kunt e-mailen of delen via bijvoorbeeld Facebook. Vooral Samsung en Panasonic hebben hiervoor redelijke toepassingen ontwikkeld. Maar alleen camera's met Android bieden dezelfde mogelijkheden als smartphones.

Bij andere merken ligt de nadruk vooral op het overbrengen van foto's en films naar smartphone en tablet. De app die daarvoor nodig is, kun je soms ook als afstandsbediening gebruiken. Dat is zeker voor professionals heel nuttig, maar sluit nog niet aan bij de verwachting van de consument. Die verwacht vooral dat hij thuis draadloos foto's en films naar de computer kan kopiëren.

