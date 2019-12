Eerste indruk|Princess brengt met deze Fat Free Fryer zijn eigen versie op de markt van een apparaat waarmee je zonder vet frites, snacks, groenten en zelfs vers vlees kunt klaarmaken. Concurrentie voor de Tefal Actifry en Philips Airfryer? Naast deze eerste indruk is de Princess Fat Free Fryer ook meegenomen in de grote friteuse test van 2012.

Princess Classic Fat Free Fryer: review

De Princess Fat Free Fryer is niet voor grote eters: er mag maximaal maar 300 gram frites of andere etenswaren in. Dat is ongeveer een bord vol. Volgens de gebruiksaanwijzing is 300 gram frites na ongeveer 23 minuten klaar, maar dan zijn de frites naar onze smaak nog wel heel erg bleek.

Bij gewone diepvriesfrieten zien we na ruim 30 minuten de eerste kleur - maar de puntjes zijn dan al donkerbruin tot zwart. De rest van het aardappelstaafje is van buiten zacht, en lijkt van binnen nog niet helemaal gaar.

Ovenfrites geven een beter resultaat, maar de proevers waren nog steeds niet echt enthousiast. 'Gefrituurde frieten zijn veel lekkerder', verzucht er een.

Broccoli en loempia

We probeerden ook een aantal andere etenswaren. Broccoli was na de voorgeschreven bereidingstijd nog behoorlijk rauw, terwijl de roosjes al verbrande puntjes hadden. Vietnamese loempia's werden bleek en gortdroog van buiten, en bleven rauw van binnen.

Vers vlees

Met vers vlees is de Princess Fat Free Fryer duidelijk beter in zijn element: verse hamburgers, varkenskarbonaadjes en zelfs biefstuk komen na een minuut of 8 mooi egaal gebakken en lekker sappig uit de Fat Free Fryer.

Vetloos en geurloos?

Het apparaat bakt blijkbaar toch niet helemaal vetloos, want volgens elk recept in de gebruiksaanwijzing moet je een eetlepel olie toevoegen. Wij zagen geen verschil in resultaat als we wel of geen olie gebruikten.

In de reclames en op de doos wordt de Fat Free Fryer geroemd omdat hij zo weinig geur zou verspreiden. Dat doet hij inderdaad minder dan een gewone friteuse, maar er komt evengoed nog een flinke baklucht van af.

Schoonmaken

De korf en de kruimellade mogen in de vaatwasser. Vooral als je vers vlees hebt klaargemaakt in de Fat Free Fryer is dat ook echt wel nodig. Als je de Fat Free Fryer meteen nog een keer wilt gebruiken, maak dan vóór elke nieuwe 'ronde' de kruimellade/lekbak even schoon, anders is het heel lastig het aangebakken vuil nog weg te krijgen.

Plus- en minpunten:

Pluspunten:

Vers vlees klaarmaken gaat erg goed.

Je hebt geen vet nodig.

Er kunnen veel soorten eten in.

Eten wordt gelijkmatig gebakken en plakt niet aan elkaar.

Minpunten:

Vetloos eten klaarmaken kan ook zonder dit apparaat van (ruim) €70.

Frites en loempia's worden veel lekkerder als je ze frituurt.

Wat is de Classic Fat Free Fryer?

De Princess Fat Free Fryer is een apparaat waarmee je zonder vet frites, snacks, groenten en zelfs vers vlees kunt klaarmaken. De etenswaren gaan in een cilindervormige korf, die langs een hitte-element draait. Het lijkt daardoor een beetje op een mini-versie van een professionele kippengrill.

Frites

Je kunt er dus allerlei soorten eten in klaarmaken: in de handleiding staat een lijst van maar liefst 25 gerechten met erachter de tijd die je voor het klaarmaken van die gerechten nodig hebt. Maar op de verpakking en in de reclames profileert de Princess Fat Free Fryer zich vooral als een apparaat dat vetloos frites kan klaarmaken.

Volgens de gebruiksaanwijzing kun je alleen diepvriesfrites gebruiken, en geen verse.

Bediening

De bediening is kinderlijk eenvoudig: je doet het eten (steeds maximaal 300 gram) in de korf, doet de korf in het apparaat en stelt de timer in. Het apparaat gaat automatisch uit als de ingestelde tijd voorbij is. Als je klaar bent, til je de korf eruit en schud het eten uit de korf.

Verbruik en afmetingen

Als hij aan staat verbruikt de Princess Fat Free Fryer 0,95 tot 1,17 kW.

Het apparaat meet 23,5 x 33 x 37 cm (d x h x b).

De kruimellade, de korf en de korfhouder mogen in de vaatwasser.

Prijs en verkrijgbaarheid

De adviesprijs van de Princess Fat Free Fryer is €105, maar we hebben hem bij onder andere de MediaMarkt en Blokker al voor €70 aangetroffen. Behalve bij deze verkooppunten is de Princess Fat Free Fryer ook te koop bij andere winkels met huishoudelijke apparatuur, en via diverse webshops, zoals Wehkamp, Neckermann en Bol.com.

