Eerste indruk|De Kenwood Cooking chef is een van de - of misschien wel de - top binnen keukenmachines. Hij is voorzien van de inductietechnologie waardoor je in de mengkom naast kneden, mengen en mixen ook kunt smelten, koken, stomen en bakken. De machine wordt daarnaast standaard geleverd met een hittebestendige blender en een foodprocessor met 6 verschillende schijven voor snijden en raspen.

Kenwood cooking chef: review

Het is nogal imponerend zo'n dure machine, daarom kan je ook een dag op cursus om bekend te raken met het apparaat. Bij ons kwam ook een kok uitleg geven. Daarna gingen we zelf met het apparaat aan de slag.

Zwaar

Het eerste dat opvalt is dat de machine echt loodzwaar is (12 kilo), niet een apparaat om steeds te verplaatsen. Geef hem dus een vaste plek op het aanrecht.

Basisfuncties zoals kneden, kloppen en mengen wijzen zich eigenlijk van zelf. Je moet er wel op bedacht zijn dat je de bovenkant eerst wat omhoog moet tillen wanneer je de vergrendeling loshaalt, om het deel (unit) met de roer- of kneedaccessoires te laten zakken.

Verder hadden wij eerst het idee dat de klep van de vulopening niet helemaal goed opengaat. Maar bij nadere inspectie blijkt dat er expres een klein puntje zit waar je hem even overheen moet duwen. Door dit puntje kun je de klep open laten staan.

Inductiekoken

Het werken met de inductiefunctie vergt wat oefening. Gelukkig wordt er een zeer uitgebreid kookboek bij geleverd. Het kookboek is wel wat Engels georiënteerd maar biedt een goede houvast om het apparaat te leren kennen. Het geeft een goed beeld van wat er wel en niet in klaargemaakt kan worden.

Wij probeerden zelf onder meer het smelten van chocolade. Bij het goed verwerken van chocolade is de temperatuur erg belangrijk. Dat gaat met de Kenwood Cooking chef eenvoudig want de temperatuur is op 2°C nauwkeurig in te stellen. Bijkomend voordeel is dat het temperatuurverloop op het display goed te volgen is waardoor je precies weet wanneer je het proces moet onderbreken. Wel bleven sommige stukjes chocolade aan de klopper plakken.

Koken in de machine heeft natuurlijk zijn beperkingen, je kan er niet alles in maken. En je kunt maar 1 ding tegelijk in koken. Zo maakten wij een curry, maar de rijst die je er eventueel in zou kunnen stomen, moet dan toch in een andere pan. Het is wel fijn dat de flexiklopper mooi aansluit op de kom zodat al het eten mooi wordt verdeeld. Omdat je kunt kiezen voor verschillende snelheden kun je ook kwetsbare zaken roeren.

Waarschuwingen

Omdat je voorzichtig te werk moet gaan, geeft de machine een waarschuwing wanneer je iets bent vergeten zoals:

het plaatsten van de hittedeksel;

de afdekkappen van de motoraandrijvingen;

het neerlaten van de unit;

wanneer de kom niet goed geplaatst is.

Schoonmaken

Eenmaal klaar met koken moet alles natuurlijk ook weer schoon. De hoofdunit reinig je gewoon met een vochtige doek. Veel accessoires kunnen in de vaatwasser. Maar de koppelstukken van de blender en de foodprocessor niet. En die zitten zo goed vast dat ze moeilijk te verwijderen zijn. Voor de flexiklopper wordt een speciaal borsteltje geleverd om het schoon te maken.

Andere apparaten de deur uit?

Het is natuurlijk een hoop geld: meer dan 1200 euro. Maar daarvoor heb je wel verschillende apparaten in een. Jammer dat de citruspers er niet standaard bijgeleverd wordt; die kan nog niet de deur uit.

Voordelen:

Temperatuur op 2°C nauwkeurig in te stellen.

Temperatuurverloop te controleren op display.

3 verschillende roersnelheden.

Hoogte van roeraccessoires in te stellen zodat ze zo goed mogelijk aansluiten op de pan.

Nadelen:

Citruspers niet standaard meegeleverd.

Zwaar.

Koppelstukken blender en foodprocessor moeilijk te verwijderen.

Wat is de Kenwood cooking chef?

De Kenwood cooking chef is een keukenmachine uit het duurste segment. Bijzonder aan deze Kenwood machine is dat hij voorzien is van inductie zodat je in de kom kunt koken, denk hierbij aan soepen, curry's, aardappelpuree, roerei en bijvoorbeeld Boeuf Bourguignon.

Standaard

Dit topmodel van Kenwood wordt standaard geleverd met:

Een ballongarde voor kloppen (eiwit en slagroom)

Een deeghaak.

K-klopper: voor mengen van onder meer beslag.

Flexi-klopper met 2 rubbers (een voor hartig, een voor zoet).

Roerhulpstuk.

Stoommand.

Blender (hittebestendig).

Foodprocessor (met hakmes, 3 snijschijven en 3 raspschijven).

Specificaties:

1500 W motor.

1100 W inductie kookvermogen.

4 aandrijfpunten:

-Voorop: lage snelheid voor onder meer de gehaktmolen en pastamolen (niet inclusief);

-Bovenop:mediumsnelheid voor foodprocessor;

-Bovenop:hoge snelheid voor blender en cirtruspers (laatste niet inclusief);

-Onderop: met planetaire draaibeweging voor mengen, kneden en kloppen.

Variabele snelheden: 1 pulse en 3 roersnelheden.

Gewicht: 13.6 kg inclusief mengkom en K-klopper.

Mengkom grootte: Mengkom capaciteit 6.7 liter, kookcapaciteit 3 liter.

Capaciteit voor cake: 4.6 kg.

Capaciteit voor deeg: 2.6 kg.

Capaciteit voor eiwitten: 16.

Capaciteit voor bloem voor gebak: 910 gr.

