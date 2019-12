Princess past Aerofryer XXL aan

In onze test functioneerde bij beide exemplaren van de Princess Aerofryer XXL de inwendige temperatuursensor niet goed. Daardoor raakte tijdens het intensieve gebruik in ons lab het apparaat oververhit, waardoor het elektrische circuit zichzelf uitschakelde. Dat maakt het apparaat niet gevaarlijk - zoals sommigen ten onrechte uit onze testresultaten concluderen -, maar wel volledig onbruikbaar.

Ventilatieruimte is nodig

Volgens Princess bijft de Aerofryer XXL functioneren bij 'normaal gebruik', zolang er 'voldoende' ventilatieruimte rond het apparaat wordt vrijgehouden. Daarom heeft Princess naar aanleiding van onze test aan de achterkant van het apparaat een zogenoemde afstandhouder gemaakt (te zien op de foto) die moet voorkomen dat het apparaat te dicht tegen bijvoorbeeld een wand wordt geplaatst. Ook adviseert Princess in de productinformatie om 10 cm ruimte rond het apparaat vrij te houden.

Klachten van consumenten

Of dat voldoende is, is de vraag. Princess meldde ons half januari 2017 dat ze nog geen meldingen hadden gekregen van consumenten bij wie hetzelfde was voorgevallen als in onze test. Maar op internet zijn wél klachten te vinden in reviews van webshops zoals Blokker.nl en Bol.com. Ook op Facebook zijn onder andere een aantal besloten groepen opgericht over ervaringen met de Aerofryer XXL waaruit we kunnen opmaken dat er wel degelijk consumenten zijn met dezelfde ervaringen als wij.

Heb jij ook een klacht?

Is je Princess Aerofryer XXL kapotgegaan en heb je daarover geklaagd, maar je klacht is niet naar tevredenheid opgelost? Dan horen we dat graag. Reageer op de oproep op onze Community.

Princess Aerofryer XL

Er is wat verwarring over onze oordelen over de Princess Aerofryer XL. Deze Aerofryer ging in onze test niet kapot, maar de knop waarmee je het mandje ontkoppelt, werd wel bijna 100 °C. Dit is veel te heet volgens de norm voor contacttemperaturen van bedieningselementen van consumentenproducten. Omdat de frietjes uit deze Aerofryer in vergelijking met die uit andere apparaten ook niet al te best waren, is de XL (ook) een Afrader.

