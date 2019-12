Eerste indruk|Volgens Tefal zijn frieten die zijn gebakken in de Tefal Actifry 50% minder vet dan patat uit de friteuse. Je kunt er ook allerlei andere snacks in klaarmaken. Naast deze eerste indruk is de Tefal Actifry ook meegenomen in de grote friteusetest van 2012.

Tefal Actifry: review

We maakten diepvriesfrites klaar in de Actifry en een gewone friteuse van Tefal. Ook verse aardappelschijfjes bakten we in zowel de Actifry als in de gewone friteuse en een oven. Kan de Actifry werkelijk met een lepel olie lekkere en gezondere frieten klaarmaken?

Testresultaten frites

In de gewone Tefalfriteuse is in deze test 750 gram diepvriesfriet in 11 minuten klaar – inclusief opwarmtijd. De Actifry doet daar 25 tot 30 minuten over. De apparaten gebruiken evenveel stroom. De patat uit de Actifry is mooi bruin, maar niet zo lekker knapperig als patat uit de friteuse. De frietjes uit de Actifry hebben 5% vet en die uit de friteuse 15%. De Actifry maakt patat dus inderdaad 50% minder vet klaar.

Bij het bakken van verse aardappelschijfjes is de Actifry vergeleken met zowel een oven als de friteuse. De oven bakt nog minder vet dan de Actifry, maar gebruikt wel meer energie. De friteuse heeft de schijfjes het snelst klaar, maar voor vetarm bakken moet u de Actifry hebben. En de aardappelschijfjes zijn ook best lekker.

Voordelen van de Actify

Het apparaat maakt weinig geluid.

Geen frituurlucht.

Mogelijkheid om vetarm eten te bereiden.

Geen voorverwarming nodig.

Handleiding met tabellen voor de bereidingstijd van verschillende soorten voedsel.

Nadelen van de Tefal Actify

Reiniging van het deksel is lastig.

De kleine greep wordt te heet en de knoppen worden tijdens de bereiding ook erg warm.

Sommige producten, zoals oliebollen en kroketten, kunnen niet in de Actifry.

Bereidingstijd van voedsel is langer dan bij gewoon frituren of in de oven.

Conclusie

Met de Actifry is het mogelijk om vetarm frites en andere snacks te bereiden. Het resultaat is aardig, maar niet hetzelfde als gefrituurde patat. Die is knapperiger. Ook kan de Actifry een friteuse niet helemaal vervangen, omdat er bijvoorbeeld geen oliebollen en kroketten in gebakken kunnen worden.

Wat is de Tefal Actifry?

Verse en diepgevroren patat, garnalen, kipnuggets, kippenvleugeltjes, groente en fruit kunnen in de Actifry worden klaargemaakt. Niet in een pan met frituurvet, maar met een lepel olie (bijvoorbeeld olijfolie). Een constante hete luchtstroom doet de rest. Daardoor kun je, volgens Tefal, wel van een patatje genieten en toch op de lijn letten.

De Tefal Actifry is aan een snelle test onderworpen. Diepvriespatat werden in de Actifry en een gewone friteuse klaargemaakt. In een oven werden verse aardappelschijfjes bereid en vergeleken met de Actifry en een friteuse. Daarnaast werd de Actifry onderzocht op oppervlaktetemperaturen. De Actifry is in 2012 ook meegenomen in de friteusetest.

Kan de Actifry echt gezond patat bakken? Lees het in de testresultaten.

We testten ook wat het vetpercentage van verse friet en diepvriesfriet in de Tefal Actifry, Philips Airfryer en een gewone friteuse. Bekijk welke friet het 'gezondst' is.