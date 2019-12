Test: uit de oven of frituur?

Test|Er komen steeds meer ovensnacks op de markt. Daar zitten misschien minder vet, zout en suiker in, maar ze zijn toch minder gezond dan je misschien denkt. Wij hebben het zout- en vetgehalte gemeten van 8 merken frites en 8 merken kroketten met een frituur- en een ovenvariant.

Van 8 merken frites en 8 merken kroketten hebben we het zout- en vetgehalte na bereiding gemeten. Het suikergehalte hebben we afgelezen van de etiketten. Bij alle merken hebben we een 'setje' gezocht van een oven- en een frituurvariant. Ze zijn allemaal volgens het bakadvies op de verpakking bereid.

Van zowel de frites als de kroketten hebben we de 3 producten met het minste zout, vet en suiker laten proeven aan 25 mensen.





Frites

Welke zijn het minst ongezond?

Ná bereiding blijken de meeste ovenproducten minder vet, zout en suiker te bevatten dan die uit de frituur. Uit ons onderzoek komen de volgende ovenfrites als 'minst ongezond' uit de test:

CêlaVíta verse frites robuust gesneden (4,2 gram vet per 100 gram)

Aviko Super Crunch! oven pommes frites (5,3 gram)

Harvest Basket Pommes Frites Extra Crunchy (4,4 gram)

Welke zijn het lekkerst?

Bij de proevers blijken de Aviko Super Crunch! oven pommes frites de favoriet. Veel proevers zijn behoorlijk verbaasd dat ze zo krokant uit de oven komen. Bij de andere 2 lopen de meningen over de smaak nogal uiteen. De ovenfrites van Harvest Basket worden vaak als 'melig' en 'weinig smaakvol' bestempeld.

De friet van CêlaVíta, voor bereiding in zowel oven als frituur, lijkt voor de smaak toch niet zo geschikt uit de oven. Op de geadviseerde baktemperatuur is die al na korte tijd donker en daardoor droog qua smaak.

Resultaten per merk: frites

Zout 40% Vet 40% Suiker 20% 1 CêlaVíta verse frites robuust gesneden (o) ***** **** ***** 2 Aviko Super Crunch! Oven pommes frites (o) ***** **** ***** 3 Harvest Basket Pommes Frites extra crunchy (o) ***** **** ***** 4 G'woon oven frites (o) **** **** ***** 5 AH oven friet (o) ***** **** ***** 6 CêlaVíta verse frites robuust gesneden (f) ***** *** ***** 7 Aviko Pommes Frites (f) ***** *** ***** 8 Beyerlander oven frites (o) ***** *** ***** 9 AH Basic French fries (f) ***** *** ***** 10 McCain Special oven klassiek (o) **** **** ***** 11 McCain Tradition (f) ***** ** ***** 12 Jumbo patat frites (f) ***** ** ***** 13 G'woon frites (f) **** ** ***** 14 Harvest Basket Pommes Frites (f) *** *** ***** 15 Jumbo oven frites (o) ** *** *****

o = ovenfrites

f = frituurfrites

Aantal sterren = hoe meer sterren, hoe minder zout, vet of suiker

Kroketten

Welke zijn het minst ongezond?

Bij de kroketten komen de ovenvarianten er qua vet-, zout- en suikergehalte nauwelijks beter vanaf dan die uit de frituur. De top 3 bestaat uit:

BizBiz Oven kroketten

Jumbo ovenkroketten rundvlees

Kwekkeboom Oven Rundvlees Croquetten

Welke zijn het lekkerst?

Bij de proevers zijn de kroketten van BizBiz en Jumbo favoriet. De kroketten van Kwekkeboom vinden de meeste proevers stukken minder. Enkele quotes: 'niet lekker', 'vlakke smaak', 'slap', 'niet krokant' en - toch ook veelzeggend - 'smaakt niet naar kroket'.

Resultaten per merk: kroketten

Zout 40% Vet 40% Suiker 20% 1 BizBiz oven kroketten (o) **** *** ***** 2 Jumbo oven rundvlees kroketten (o) **** *** ***** 3 Kwekkeboom oven & airfryer croquetten (o) *** *** ***** 4 Van Dobben oven & airfryer rundvlees croquetten (o) *** *** ***** 5 Snack Fan ovenkroket rundvlees (o) *** ** ***** 6 Van Dobben rundvlees croquetten (f) *** *** ***** 7 Jumbo rundvlees kroketten (f) *** ** ***** 8 Mora rundvlees kroketten (o) *** ** ***** 9 Beckers oven rundvlees kroketten (o) *** ** ***** 10 BizBiz rundvlees kroketten (f) *** ** ***** 11 AH oven kroket rundvlees (o) *** ** ***** 12 Mora rijkgevulde rundvlees kroketten (f) *** ** **** 13 AH rundvlees kroketten (f) *** ** **** 14 Beckers rundvlees kroketten (f) *** ** ***** 15 Snack Fan rundvlees kroketten (f) *** ** *

o = ovenkroketten

f = frituurkroketten

Aantal sterren = hoe meer sterren, hoe minder zout, vet of suiker

