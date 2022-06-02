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Geldgids 4/2022

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 4 uit 2022.

Gepubliceerd op:2 juni 2022

Artikel ‘Energie’ (p. 10-13)

Artikel ‘Achteraf betalen’ (p. 14-16)

Artikel ‘Huishoudelijke hulp’ (p. 20-23)

Artikel ‘Bakstenen in de erfenis’ (p. 26-29)

Artikel ‘Mind your step’ (p. 32-35)

Artikel ‘Samenwonen’ (p. 36-39)

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