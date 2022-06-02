Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 4 uit 2022.Artikel ‘Energie’ (p. 10-13) Btw op zonnepanelen terugvragen Jouw energierekening 2022 uitgelegd Grote energieslurpers Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) Artikel ‘Achteraf betalen’ (p. 14-16) Spookfacturen Afterpay & Klarna Methodes online betalen Artikel ‘Huishoudelijke hulp’ (p. 20-23) Alleszelf.nl Helpling Hlprs Home Instead HomeWorks Hulpstudent.nl Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl Maaltijdservice.nl NLvoorelkaar.nl Pit Baarn Regelhulp Saar aan huis Senior service Uitgekookt Vers aan Tafel Wehelpen Werksters.nl Artikel ‘Bakstenen in de erfenis’ (p. 26-29) Waarde vruchtgebruik Vrijstelling erfbelasting Bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking Artikel ‘Mind your step’ (p. 32-35) Bijzondere bromfietsen Lichte elektrische voertuigen Scooter uitlenen Artikel ‘Samenwonen’ (p. 36-39) Voor- en nadelen van het fiscaal partnerschap Wanneer ben ik fiscaal partner? Samenwonen: kan ik medehuurder worden? Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu