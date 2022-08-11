Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2022.Actueel (p. 4-6) Overzicht gereglementeerde beroepen in Nederland (pdf) Artikel ‘Bescherm jezelf tegen bankfraude’ (p. 10-13) Veiligheidsvoorschriften Tips voor veilig bankieren Opvragen NAW-gegevens van oplichter bij de bank Lijst met (spaar) banken die zijn aangesloten op Instant Payments Artikel ‘Wapen je tegen ongewenste telefoontjes’ (p. 24-26) Voorbeeldbrieven Blokkeren onbekende telefoonnummers ACM ConsuWijzer Stichting Reclame Code 2022 Onderzoekfilter Wieheeftgebeld.nl Artikel ‘Buiten de lijntjes’ (p. 28-31) Overwaarde huis opnemen Verzilverlening Blijverslening Nibud Persoonlijk Budget Advies Artikel ‘Voor niets gaat de zon op’ (p. 46) Teruglevertarieven (pdf) Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu