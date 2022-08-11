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Geldgids 5/2022

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2022.

Gepubliceerd op:11 augustus 2022

Actueel (p. 4-6)

Artikel ‘Bescherm jezelf tegen bankfraude’ (p. 10-13)

Artikel ‘Wapen je tegen ongewenste telefoontjes’ (p. 24-26)

Artikel ‘Buiten de lijntjes’ (p. 28-31)

Artikel ‘Voor niets gaat de zon op’ (p. 46)

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