Besparen op streamingdiensten

Abonnementen

Er is steeds meer keuze tussen streamingdiensten en allemaal proberen ze je binnen te halen met exclusieve series, films en sportuitzendingen. Als je niet op let, heb je al gauw meerdere abonnementen. En gebruik je die eigenlijk nog wel als je favoriete serie afgelopen is?

Veel abonnementen op de streamingdiensten kun je maandelijks aan- en uitzetten. Dus je hoeft niet definitief afscheid te nemen om toch je uitgaven te beperken.

Goedkopere opties

Als je het abonnement wilt behouden, kun je wellicht besparen door te kiezen voor een goedkoper abonnement. Zo kun je bij verschillende aanbieders kiezen uit basis, standaard en premium. Je hebt meestal toegang tot hetzelfde aanbod, maar het aantal ondersteunende apparaten verschilt.

En als je heel zeker weet dat je het abonnement niet wilt opzeggen, kun je soms besparen door per jaar te betalen. Zo krijg je bij een jaarabonnement op Disney+ 12 maanden voor de prijs van 10.

Verschillende diensten en bijbehorende prijzen op een rij