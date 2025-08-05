icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Geldgids 5/2025

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die meer willen lezen over de onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2025.

   Gepubliceerd op:5 augustus 2025

Tegenbewijs box 3 (p. 10-13)

Pensioen in de tussenfase (p. 14-17)

Digitaal delen (p. 28-31)

Familieplanners:

Zorgplatform:

Vergoedingsrecht (p. 32-35)

Alleen voor leden met een Geld & Recht- of een Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap:

Bank al huisbaas (p. 36-39)

