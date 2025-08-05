Geldgids 5/2025
Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die meer willen lezen over de onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2025.
Gepubliceerd op:5 augustus 2025
Tegenbewijs box 3 (p. 10-13)
- Vragen en antwoorden over werkelijk rendement
- Vragen en antwoorden opgaaf werkelijk rendement
- Toelichting op de wet Tegenbewijsregeling
Pensioen in de tussenfase (p. 14-17)
Digitaal delen (p. 28-31)
Familieplanners:
Zorgplatform:
Vergoedingsrecht (p. 32-35)
