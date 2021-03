Betalen voor PayPal

Webaankopen betalen met PayPal heeft voordelen, maar let wel op de kosten. Begin januari heeft PayPal een nadelige wijziging in de kosten doorgevoerd. PayPal-gebruikers die niet hiervan op de hoogte waren, kunnen via een simpele stap nog kosten vermijden.

PayPal-gebruikers werden vorig jaar via een mail erop gewezen dat er wijzigingen op komst waren. Maar van duidelijke communicatie was niet echt sprake.

Inactiviteitskosten

Sinds 4 januari 2021 brengt PayPal €10 inactiviteitskosten in rekening. Deze kosten betaal je als je een positief saldo op een PayPal-rekening hebt staan en 12 maanden de rekening niet hebt gebruikt. Is het saldo minder dan €10, dan zijn de kosten gelijk aan het saldo. Heb je geen tegoed bij PayPal staan, dan ben je gevrijwaard van de kosten.

Wanneer betalen

Een PayPal-rekening is inactief als:

Je niet hebt ingelogd op je PayPal-rekening.

Je niet op een andere manier je PayPal-rekening hebt gebruikt om geld over te maken, te ontvangen of op te nemen.

Tips om kosten te vermijden

Gebruik je PayPal niet, dan kun je het best de rekening beëindigen of het saldo opnemen. Eens in de zoveel tijd inloggen is ook een manier om inactiviteitskosten te vermijden.

Meer informatie