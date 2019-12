Gezond eten hoeft niet moeilijk te zijn. Een goede basis is het belangrijkst. We geven je een aantal tips.

Groente en fruit

Groente en fruit zijn gezond. Dagelijks 250 gram groente en 2 stuks fruit eten verlaagt het risico op hart- en vaatziektes en bepaalde vormen van kanker. Ook helpen groenten en fruit de bloeddruk te verbeteren en bevatten ze een hoop vezels, die belangrijk zijn voor gezonde darmen. Kies wel voor de varianten waar je op moet kauwen, dus liever geen smoothies en sappen. Daar zitten vaak veel suikers in.

Volkoren!

Brood, graanproducten en aardappelen leveren belangrijke koolhydraten. En dan hebben we het natuurlijk over de volkorenvarianten van brood, pasta en rijst (zilvervliesrijst dus). Per dag 3 opscheplepels of boterhammen verlagen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en darmkanker. Daarnaast is brood de belangrijkste bron van jodium in Nederland.

(Vis)vetten

Vet (ja, echt) levert onmisbare vitaminen en is een belangrijke bouwstof. Kies wel liever voor vloeibare, plantaardige vetten en zachte margarine of halvarine. Beperk de hoeveelheid verzadigd vet, want dit vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Vetten uit vis zijn gezond, onder andere voor een goede hersenfunctie en een gezond hart. Ook spelen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderhersenen.

Peulvruchten en noten

Niet alleen vlees en vis, maar ook noten, peulvruchten, zuivel en eieren zijn een goede bron van eiwitten. Peulvruchten helpen het LDL-cholesterol te verlagen en vlees en ei bevatten onder andere ijzer en vitamine B12. Let wel op dat bewerkte producten vaak veel zout en/of suiker bevatten. Ook wordt bewerkt vlees in verband met kanker gebracht. Eet dus zo weinig mogelijk worst en ham. En kijk bij peulvruchten in blik of pot goed of er geen suiker en zout (minder dan 0,5 gram per 100 gram) is toegevoegd.

Zuivel

Zuivel zit vol met belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines en calcium. Kies bij voorkeur magere of halfvolle zuivel. Daar zit minder verzadigd vet in dan in volle varianten. Te veel verzadigd vet verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

Een dagelijkse portie zuivel verkleint de kans op darmkanker. En regelmatig (volle) yoghurt eten verkleint de kans op diabetes type 2. Kan of wil je geen melk drinken, dan kun je kiezen voor een alternatief zoals sojadrank. Let wel op de ingrediënten van deze melkvervangers.

En drink…

Vooral water, gefilterde koffie en zwarte of groene thee. Vruchtensappen bevatten vaak net zo veel suiker als frisdranken en bevatten nauwelijks meer voedingsstoffen. Ook kunnen deze dranken je tandglazuur aantasten. Liever niet zo vaak, dus.

Let ook op zout, verzadigd vet en suiker. Te veel daarvan is niet goed voor je lichaam. Meer over een gezond basismenu vind je in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

