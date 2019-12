5 populaire voedingsapps

Mijn Eetmeter

Voor iOS en Android of via de website

Gratis

Gebruiksgemak

De app is overzichtelijk en veelgebruikte producten zijn gemakkelijk te selecteren. Via een barcodescanner kun je producten scannen. Neem daarbij niet klakkeloos de getoonde portiegroottes over. Als je bijvoorbeeld een verpakking van mueslirepen scant komt de portiegrootte in de app niet altijd overeen met het gewicht van de reep. Ook invoeren via de website is mogelijk. Niet alle producten staan in de database en het zelf toevoegen van producten inclusief portiegrootte is wat lastig.

Kwaliteit en nauwkeurigheid

Zoals je van een app van het Voedingscentrum mag verwachten is de informatie nauwkeurig en kloppend. De feedback over je voedingspatroon brengen ze alleen niet altijd even motiverend.

Privacy

Dit is de meest privacyvriendelijke van de onderzochte apps. Ingevoerde gegevens bewaren ze zo veel mogelijk anoniem en verwijderen ze na een bepaalde termijn. Het Voedingscentrum gebruikt de gegevens niet voor reclamedoeleinden.

FatSecret

Voor iOS, Android en Windows of via de website

Gratis

Gebruiksgemak

Inclusief barcodescanner en uitgebreide database met voedingsmiddelen. Je kunt zelf producten toevoegen. Interessante optie: de app kan producten herkennen als je er een foto van maakt, al werkt dat nog niet optimaal. Vergt soms veel handelingen om producten te kunnen selecteren.

Kwaliteit en nauwkeurigheid

Het is voor gebruikers niet altijd duidelijk waar de voedingswaarde-informatie vandaan komt, waardoor de betrouwbaarheid onduidelijk is.

Privacy

Deze app deelt ‘non-identifiable’ gegevens met adverteerders. Het is niet duidelijk of gebruikers niet-identificeerbaar blijven. Zeker omdat Amerikaanse regels op de punt afwijken van Europese.

Lifesum

Voor iOS en Android

Gratis en betaald. De mogelijkheden van de gratis app zijn redelijk beperkt, de betaalde versie (€45 per jaar) biedt veel meer mogelijkheden.

Gebruiksgemak

De barcodescanner kent veel producten. Het invoeren van producten gaat vlot en je kunt smileys geven aan hoe gezond je eet. De app is mooi vormgegeven en met interactieve elementen hebben ze het gebruik aantrekkelijk gemaakt.

Kwaliteit en nauwkeurigheid

De portiegroottes zijn vaak klein en daarmee onderschat de app de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt behoorlijk. Vooral de hoeveelheid vet schatten ze te laag in. De app geeft regelmatig gekke portiegroottes aan. Zo kwamen we bij een notenmix een aanbevolen portie van 14,9 gram tegen en zou een chocoladereep die in werkelijkheid 125 gram weegt volgens de app 138,9 gram wegen.

Privacy

De app vraagt toestemming voor zijn privacybeleid dat in vergelijking met de andere apps begrijpelijk is opgesteld. Je kunt ervoor kiezen je data te laten verwijderen. De app bevat geen reclame van derden, maar je krijgt wel irritant vaak aanbiedingen voor de betaalde versie voorgeschoteld. Het is mogelijk om je daar deels voor af te melden.

Food (Virtuagym)

Voor iOS en Android

Gratis en betaald. De versie van €38 per jaar is advertentievrij en biedt meer mogelijkheden.

Gebruiksgemak

Invoeren van producten, onder meer via de barcodescanner, gaat erg makkelijk. Eerder gekozen producten zijn gemakkelijk terug te vinden. Er is geen handige mogelijkheid om ingevoerde gegevens met elkaar te vergelijken, ook omdat er geen online versie is.

Kwaliteit en nauwkeurigheid

De aangegeven porties zijn regelmatig aan de iets te krappe kant. De app onderschat daarmee wat je aan calorieën en voedingsstoffen binnenkrijgt.

Privacy

Deze app vraagt geen toestemming om je gegevens te gebruiken. Dat terwijl ze de gegevens volgens de voorwaarden kunnen delen met adverteerders. Hoe en wat precies blijft vaag. In de gratis versie van de app krijg je reclame te zien.

MyFitnessPal

Voor iOS en Android of via de website

Gratis en betaald. De betaalde versie (€50 per jaar) biedt meer mogelijkheden

Gebruiksgemak

Het invullen van het dagboek gaat gemakkelijk. Helaas staan niet bij alle producten Nederlandse portiegroottes. De app opent standaard met de lijst recent gekozen producten. De app heeft een barcodescanner.

Kwaliteit en nauwkeurigheid

Wij kwamen bij het gebruik een aantal fouten tegen. Zo selecteerden we een jonagoldappel met een groen vinkje. Dat betekent in deze app dat de gegevens volledig zouden moeten zijn. Maar helaas, dat klopt hier niet. Volgens de app zou er namelijk geen suiker in deze appel zitten.

Privacy

Deze app van sportmerk Under Armour kwam in het verleden in opspraak vanwege zijn privacybeleid. Het bedrijf kan gegevens delen met Facebook en andere advertentiebedrijven. Als gebruiker moet je aangeven akkoord te gaan met die voorwaarden, anders kun je de app niet gebruiken. Wil je de privacyvoorwaarden helemaal bekijken dan ben je wel even bezig, het gaat om meer dan 26 pagina’s.

Zo werkt een voedingsapp

Grofweg werken alle apps hetzelfde. Bij het eerste gebruik vul je leeftijd, lengte, gewicht en mate van activiteit in. Vervolgens kies je een doel: afvallen, aankomen of op gewicht blijven. De app vertelt je dan hoeveel je mag eten op een dag. Wat je eet kun je invoeren door producten uit de database te kiezen, van opscheplepels groente tot handjes noten. Vaak hebben de apps ook een barcodescanner. Door de barcode te scannen zie je gelijk hoeveel energie, suiker en vet er in het product zit. En kun je deze aan je dagboek toevoegen. Per dag kun je zien hoeveel calorieën je binnenkrijgt en of dit in lijn is met je gestelde doel.

Onbegrijpelijke privacyvoorwaarden

Wat je eet, hoe actief je bent en zelfs of je alcohol drinkt. De apps Food en MyFitnessPal gebruiken dit soort persoonlijke (en gevoelige) informatie ook voor andere doeleinden dan het helpen met afvallen of gezonder eten. De bedrijven achter deze voedingsapps kunnen deze persoonlijke informatie namelijk delen met andere partijen voor advertentiedoeleinden. Die partijen kunnen dan gerichte advertenties aan je laten zien. Dat bedrijven dit doen staat vaak verstopt in lange en onbegrijpelijke privacyvoorwaarden. En wie precies je persoonlijke informatie in handen krijgt is niet duidelijk.

Veel consumenten zitten er niet op te wachten dat bedrijven dit soort gevoelige gegevens delen met andere partijen. En voedingsapps zijn niet altijd gezond voor je privacy. Daarom heeft de Consumentenbond MyFitnessPal, Virtuagym en Fatsecret aangesproken en gevraagd om hun privacyvoorwaardenduidelijker te maken voor gebruikers, zodat die voor een andere app kunnen kiezen. Mijn Eetmeter van het Voedingscentrum gaat volgens de privacyvoorwaarden het netste met je gegevens om.

