Suikervervangers

Veel suikervervangers verschillen qua samenstelling nauwelijks van gewone, witte suiker. Als je te veel alternatieve suikers eet, heb je dus - net als bij gewone suiker - een vergrote kans op overgewicht en gaatjes in je gebit. Toch wordt vaak beweerd dat deze suikers gezonder zijn dan gewone suiker. Sommige zouden een lagere glycemische index hebben. Dat betekent dat ze je bloedsuikerspiegel minder snel zouden laten stijgen. Maar hiervoor zijn geen echte bewijzen. Ook de bewering dat alternatieve suikers goed zijn vanwege de mineralen en vitaminen die erin zitten gaat niet helemaal op, want het gaat maar om hele kleine hoeveelheden van deze stoffen. Alternatieve suikers zijn dus geen bron van mineralen of vitaminen.

Suiker

Witte suiker, of tafelsuiker, komt uit suikerbieten of -riet en bestaat uit sacharose (sucrose). Sacharose bestaat uit glucose (druivensuiker) en fructose (vruchtensuiker), zoetsmakende koolhydraten die 4 kcal per gram leveren. Alternatieve suikers leveren meestal ook deze hoeveelheid energie.

Agavesiroop

Agavesiroop wordt gemaakt van de nectar uit de kern van de agaveplant, een soort vetplant die groeit in woestijnachtige gebieden in Mexico. De zoete kern wordt geperst tot sap, dat wordt vervolgens gefilterd en daarna ingedikt. Agavesiroop bevat vrij veel fructose (vruchtensuiker).

Ahornsiroop

Deze zoete siroop wordt gemaakt door het suikerhoudende sap van de esdoorn af te tappen. Voor 1 liter siroop is 30 tot 40 liter van dat sap nodig. Klasse A is lichter van kleur en smaak dan ahornsiroop van graad B en C. Het wordt vaak gebruikt op pannenkoeken.

Dadelstroop

Dadelstroop wordt gemaakt door dadels - met 60% suiker - te koken, te ontpitten, te persen en dan te filteren en te concentreren.

Honing

Honing bestaat uit een oplossing van glucose, fructose en sacharose in water. Afhankelijk van de planten waar de honing van is gemaakt, verschilt de verhouding tussen deze suikers. Honing bevat, ten opzichte van 'gewone' suiker, nog een kleine hoeveelheid vitamine B en mineralen zoals kalium. Geef kinderen jonger dan 1 jaar geen honing. Hoewel de kans zeer klein is, kunnen ze er ziek van worden.

Kokosbloesemsuiker

Deze suiker komt niet uit de kokosnoot, maar uit de bloem die bloeit voor er een kokosnoot groeit. Het sap wordt meerdere malen getapt uit de bloesem en dan verhit en gedroogd tot er een korrelachtige suiker ontstaat. Het is de duurste variant onder de alternatieve suikers.

Oerzoet

Oerzoet wordt net als rietsuiker gemaakt van suikerriet. Het is echter minder bewerkt dan rietsuiker waardoor het nog een klein beetje mineralen uit het suikerriet bevat. Maar oerzoet is absoluut geen bron van mineralen.

Palmsuiker

Deze suiker lijkt op kokosbloesemsuiker maar is afkomstig van andere tropische palmen zoals de dadelpalm en de arengapalm. Het wordt soms verkocht als 'superfood', maar de samenstelling lijkt veel op gewone suiker.

Speltstroop

Spelt is hip, dus waarom geen stroop van spelt? Deze lichtbruine siroop wordt gemaakt door speltmeel op te lossen in water. Met behulp van enzymen wordt het zetmeel uit het graan afgebroken tot zoetsmakende suikers. Doordat de basis van dit product spelt is, klinkt het misschien gezond, maar de samenstelling van de stroop verschilt nauwelijks met die van suiker.

Zoetstoffen

Naast deze alternatieve suikers zijn er ook zoetstoffen als aspartaam, maltitol, sucralose en stevia (van plantaardige afkomst), die suiker kunnen vervangen. Ze zijn te herkennen aan de E-nummers E420-421 en E950-E968. In tegenstelling tot alternatieve suikers bevatten deze zoetstoffen weinig tot praktisch geen calorieën.

