App tegen voedselverspilling: Too Good to Go

We gooien per jaar heel wat eten weg met z’n allen. Maar liefst 40% van het wereldwijde voedselaanbod gaat verloren tussen productie en bord. Oprichters van de app ‘Too Good to Go’ besloten hier iets tegen te doen. In de app bieden hotels, restaurants en supermarkten eten aan dat niet is verkocht. Dit eten kun je ophalen tegen een goedkopere prijs. Maar, hoe werkt dit precies? Wij hebben de app voor je getest.