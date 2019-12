Het ene E-nummer is bekender dan het andere. Lees meer over de bekendste E-nummers in ons eten.

E-nummers kunnen aan voedingsmiddelen worden toegevoegd als hulpstof. Hierdoor krijgt een product kleur, een zoete smaak of wordt het langer houdbaar. Deze stoffen kunnen echter ook van nature in voedingsmiddelen zitten. Zo zit er citroenzuur in citroen en komt de kleurstof bietenrood ook in bieten voor.

Aspartaam

Wat is het?

Aspartaam (E951) is een zoetstof die geen calorieën levert, maar wel 200 keer zoeter is dan suiker. Je hebt er daarom maar heel weinig van nodig om een product te zoeten. Op den duur verliest aspartaam echter wel zijn zoete smaak. Aspartaam wordt vaak gecombineerd met sacharine en acesulfaam-K, zij versterken elkaars smaak.

Waar komt het vandaan?

Aspartaam wordt synthetisch gemaakt uit natuurlijke ingrediënten.

Waar zit het in?

Aspartaam komt in heel veel voedingsmiddelen voor, bijvoorbeeld light-frisdranken, yoghurtdranken, kauwgom, zoetjes, ijs, light-jam, en in voedingssupplementen. Fabrikanten vervangen aspartaam tegenwoordig vaak door steviolglycosiden uit de Steviaplant (vaak in combinatie met andere zoetstoffen).

Bijzonderheden

Over aspartaam doen veel geruchten de ronde. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is aspartaam veilig. Alleen is deze zoetstof niet geschikt voor mensen met de erfelijke stofwisselingsziekte fenylketonurie. Bij het verteren van aspartaam ontstaat namelijk fenylalanine, een aminozuur dat in grote hoeveelheden schadelijk is voor deze groep mensen. En dát is de enige reden waarom producten met aspartaam een waarschuwing dragen.

Mononatriumglutamaat

Wat is het?

Mononatriumglutamaat (E621) is een zout van het aminozuur glutaminezuur. Het wordt gebruikt als smaakversterker en is ook wel bekend als Ve-tsin. Glutaminezuur smaakt als iets wat we 'umami' noemen: Japans voor hartig.

Waar komt het vandaan?

Glutaminezuur is een bouwsteen voor eiwitten. Het zit dus van nature in eiwitrijke producten. Maar het kan ook fabrieksmatig gemaakt worden door suikerbieten of suikerriet in bioreactoren toe te voegen aan een bacterie.

Waar zit het in?

Glutaminezuur - en dus ook natriumglutamaat - komt voor in vlees, melk, soja en granen. Maar het zit vooral als smaakversterker in allerlei hartige producten zoals snacks en soep. Ook wordt het veel in de Aziatische keuken toegepast.

Wat zijn de bijwerkingen?

De vemeende bijwerkingen van natriumglutamaat lopen erg uiteen. Sommige mensen zeggen last te krijgen van hoofdpijn, loopneuzen, astma-aanvallen, zweten of hartkloppingen. De EFSA (European Food Safety Authority) bracht in juli 2017 een advies uit voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADI). In dit advies is het maximum vastgesteld op 30 mg per kg lichaamsgewicht. Kinderen zitten hier door hun lage gewicht dus sneller aan dan volwassenen.

Honig haalde eind 2016 E621 uit al de mixen voor sauzen en maaltijden. In veel gevallen werd het vervangen door gistextract.

Sulfiet

Wat is het?

Sulfiet (E150b, E150d, E163, E220 t/m E228) is een natuurlijk conserveermiddel. Het zorgt dat het product stabiel blijft.

Waar zit het in?

De meeste bekende toepassing van sulfiet is die in wijn. Al kan het ook in kleine hoeveelheden in gedroogde vruchten, bier, jam en kant-en-klaarmaaltijden zitten. Sulfiet kan beschreven staan als sulfiet, SO2, zwaveldioxide of zwaveligzuur.

Wat zijn de bijwerkingen?

Sulfiet kan voor sommige mensen vervelende bijwerkingen hebben. Zo kunnen astmapatiënten ademhalingsmoeilijkheden krijgen na het binnenkrijgen van sulfiet. Ook kan sulfiet allergische reacties zoals hartkloppingen of netelroos veroorzaken.

Maltitol

Wat is het?

Maltitol (E965) is een synthetische zoetstof. Maltitol wordt deels gemaakt van maltose maar levert minder calorieën dan gewone suiker. Dit komt omdat het niet volledig verteerd wordt door het lichaam.

Waar zit het in?

Maltitol is te vinden in bakkerijproducten en zoetwaren.

Wat zijn de bijwerkingen?

Doordat maltitol niet volledig verteerd wordt in de dunne darm kan het tot krampen, diarree en winderigheid leiden.

Karmijn/Cochenille

Wat is het?

Karmijn/cochenille (E120) is een rode kleurstof die bekend staat als karmijn(zuur) of cochenille, het wordt gewonnen uit de schildluis Dactylopius coccus.

Waar zit het in?

Karmijn/cochenille kan in rode zuiveldranken en snoepjes zitten.

Wat zijn de bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend van karmijn/cochenille in voedingsmiddelen. In cosmetica daarentegen kan het een jeukerige, branderige of rode huid geven bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Strikte vegetariërs, veganisten en mensen met bepaalde religies kunnen producten met E120 niet gebruiken omdat dit E-nummer van luizen afkomstig is .

Steviolglycoside (stevia)

Wat is het?

Steviolglycosiden (E960), in de volksmond 'stevia' genoemd, is de zoetstof uit de blaadjes van de steviaplant. Deze zoetstof is ongeveer 200 keer zoeter dan suiker en heeft een dropachtige bijsmaak.

Waar komt het vandaan?

Steviolglycosiden is een natuurlijke zoetstof en wordt in de fabriek geëxtraheerd uit blaadjes van de steviaplant.

Waar zit het in?

Stevia is een populaire zoetstof in frisdrank, drop en limonadesiroop en verschijnt in steeds meer producten.

