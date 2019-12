Conserveermiddelen zijn niet altijd nodig

In totaal zijn er iets minder dan 50 verschillende E-nummers die werken als conserveermiddel. Dit zijn de nummers E200 tot E290. Vaak kunnen er best wat minder conserveermiddelen in ons eten worden gebruikt. Maar daardoor is het dan wel korter houdbaar, ziet het er minder mooi uit of kost het meer.

Veelgebruikte conserveermiddelen

Conserveermiddelen zitten in veel verschillende voedingsmiddelen. Veelgebruikte conserveermiddelen zijn:

benzoëzuur

nitriet

sulfiet

Benzoëzuur

In salades en frisdrank zit vaak benzoëzuur. In de gebruikte hoeveelheden is dat conserveermiddel veilig. Alleen in grote hoeveelheden en in combinatie met vitamine C is het schadelijk. Een klein deel van de mensen blijkt overgevoelig voor benzoëzuur. Fabrikanten spelen in op de vraag naar minder conserveermiddelen in het eten. Zo blijkt dat salades ook zonder benzoëzuur kunnen worden gemaakt. In plaats daarvan zitten er dan natuurlijke zuren zoals azijnzuur en melkzuur in. Maar dan is de salade niet meer 8 weken houdbaar, maar nog maar 3 tot 6 weken.

Nitriet

Het conserveermiddel nitriet is niet zo makkelijk te vervangen. Nitriet (E249 of E250) zit vaak in vleeswaren zoals ham, spek en worst. Het voorkomt de groei van gevaarlijke bacteriën zoals Clostridium botulinum en zorgt voor een roze vleeskleur. Maar in het lichaam kan het worden omgezet in kankerverwekkende nitrosamines.

Sulfiet

In wijn zit sulfiet om de groei van gisten en schimmels tegen te gaan. Wijn maken zonder sulfiet gebeurt maar weinig, omdat het lastig en duurder is. Ook voorkomt sulfiet het bruinkleuren van bijvoorbeeld gedroogde abrikozen. Sulfiet is vooral problematisch voor mensen die er overgevoelig voor zijn. Ze kunnen last krijgen van hartkloppingen en huiduitslag. Ook kan het leiden tot maag- en darmklachten.