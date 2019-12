Extra eiwit, extra gezond?

Eiwitrijk lijkt een trend te zijn. Zo heb je eiwitrijke koekjes, mueslirepen en ontbijtgranen. Maar waar is het eigenlijk goed voor? En heb je al die extra eiwitten wel nodig?

Producten met extra eiwit

In de supermarkt zie je steeds meer producten met extra toegevoegde eiwitten. Helemaal niet nodig, want een eiwittekort komt nauwelijks voor. Bovendien zijn zulke bewerkte producten vaak niet gezond. Naast extra eiwit bevatten ze vaak veel suiker, zout of ongezonde vetten. Met een gevarieerd dieet krijg je al genoeg eiwit binnen. Zo zitten eiwitten van nature in zuivel, noten, peulvruchten, granen, vlees en vis.

Lees meer over producten met extra eiwit in de Gezondgids (PDF)

Wat zijn eiwitten?

Eiwitten bestaan uit aminozuren. Dat zijn bouwstenen voor het eiwit in lichaamscellen, botten en spieren. Sommige soorten aminozuren kan het lichaam zelf maken. Andere kun je alleen via voeding binnenkrijgen. Dit worden essentiële aminozuren genoemd. De combinatie van essentiële aminozuren in een eiwit bepaalt de zogeheten eiwitkwaliteit. Hoe hoger de eiwitkwaliteit, hoe waardevoller voor het lichaam.

Dierlijke en plantaardige eiwitten

Dierlijke eiwitten (vlees, vis, zuivel) hebben vaak een hogere eiwitkwaliteit dan plantaardige eiwitten (granen en peulvruchten). Het lichaam verteert eiwitten afkomstig uit planten daarnaast minder goed dan dierlijke eiwitten. Daar staat tegenover dat producten met dierlijk eiwit vaak relatief veel ongezond verzadigd vet en weinig gezonde voedingsvezels bevatten. Bij plantaardige producten is dit precies andersom. Daarnaast is plantaardig eten minder belastend voor het milieu.

• Lees ook: Nieuwe eiwitten

Hoeveel eiwit heb je nodig?

Een gezonde volwassene heeft zo’n 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. Voor een vrouw van 60 kilo komt dat bijvoorbeeld neer op 48 gram. Omdat eiwit in veel verschillende voedingsmiddelen zit krijg je er al snel voldoende van binnen.

Wanneer kun je het beste eiwit eten?

Je kunt je eiwitinname het best over de maaltijden of een aantal eetmomenten verdelen.

Een hogere eiwitbehoefte

Er zijn groepen die een wat hogere eiwitbehoefte hebben dan gemiddeld:

Eiwitten en sporten

Wie regelmatig sport, heeft geen speciale sportvoeding nodig. Ook niet om extra spieren te kweken. Als je sport om af te vallen, is het ook zonde om de calorieën die je hebt verbrand er weer bij te eten. Wel kan zo’n 20 gram eiwit per maaltijd bij regelmatige sporters een positief effect hebben op de spieropbouw. Een hogere eiwitinname dan nodig leidt echter niet tot meer spiergroei. Het overschot aan eiwit wordt gewoon opgeslagen in de vorm van vet.

Gezondgids nieuwsbrief Blijf op de hoogte van de laatste gezondheidsnieuwtjes en voedingstests. Houd je gezondheid op peil met praktische tips. Ja, ik schrijf me in

Eiwitten en afvallen

Eiwitrijke voeding heeft weinig effect op het lichaamsgewicht als daarnaast niet ook de inname van calorieën wordt verlaagd. Toch kan een eiwitrijk voedingspatroon helpen om af te vallen. Eiwitten verzadigen namelijk meer dan koolhydraten. Ook kan het eten van voldoende eiwitten voorkomen dat je naast vet onbedoeld spierweefsel verbrandt. Ten slotte verbruikt spierweefsel meer energie dan vetweefsel. Ook wanneer je rust. Dat is gunstig als je probeert af te vallen.

Kun je teveel eiwit binnenkrijgen?

Volgens het Voedingscentrum zijn er geen aanwijzingen dat het schadelijk is als je meer eiwit binnenkrijgt dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ze raden wel aan om maximaal een kwart van alle calorieën uit eiwitten te halen. Voor een vrouw van 30 jaar met een actieve levensstijl komt dat neer op maximaal 575 kilocalorieën. Dat is zo’n 145 gram eiwit.

Uitzonderingen zijn patiënten met nierfalen. Zij kunnen beter niet teveel eiwit eten omdat hun nieren snel overbelast kunnen raken. Ook voor kinderen tot 3 jaar kan te veel eiwit schadelijk zijn. De nieren zijn dan namelijk nog niet helemaal goed ontwikkeld.

Lees ook: