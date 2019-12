Feiten en fabels over eten en diëten

In een kroket zitten vooral gezonde vetten

Fabel

Het is fifty-fifty, de helft van de vetten zijn verzadigd (ongezond) en de andere helft onverzadigd.

Vis en spinazie kun je prima samen eten

Feit

Er is jarenlang gewaarschuwd voor de combinatie vis en nitraatrijke bladgroente zoals spinazie. Inmiddels blijkt dat het onderzoek waar dit op gebaseerd was, niet klopte. Daarom heeft het Voedingscentrum het advies onlangs ingetrokken.

In groente zit vooral vitamine C

Fabel

Vitamine C zit met name in fruit zoals sinaasappel en kiwi en in sommige groentesoorten waaronder paprika en kool. In veel andere groenten zit een stuk minder vitamine C, maar zitten tal van andere vitamines en mineralen. Zo zit in spinazie veel foliumzuur en in wortel veel vitamine A.

Tarwe is even goed als spelt

Feit

Speltbrood is hip omdat het gezonder zou zijn. Het verschil tussen spelt en tarwe is echter maar klein. Speltbrood bevat ook gewoon gluten, dus wie dit wil vermijden heeft hier niks aan. Wel verdragen sommige mensen spelt beter dan tarwe. Let dan wel op dat het product 100% spelt is, en er niet alsnog tarwe bij zit.

Rijstdrank is gezonder dan koemelk

Fabel

Rijstdrank is niet te vergelijken met halfvolle melk. Er zitten bijvoorbeeld nauwelijks eiwitten in rijstdrank. Ook zit er geen vitamine B2 in rijstdrank. Deze vitamine zit van nature in melk, en wordt aan andere melkvervangers toegevoegd.

Vleesvervangers bevatten evenveel ijzer als vlees

Fabel

In vleesvervangers zit regelmatig minder ijzer dan in een stukje rood vlees, bleek uit ons onderzoek naar vleesvervangers uit 2017. Bovendien wordt het ijzer uit vleesvervangers minder goed opgenomen dan ijzer uit vlees. Het helpt om er fruit bij te eten. Vitamine C verhoogt de opname van ijzer namelijk.

Een A-merk is altijd gezonder dan een huismerk

Fabel

Dat hoeft niet zo te zijn. Uit ons onderzoek naar zout in levensmiddelen in 2015 bleek namelijk dat de Heinz sandwichspread een stuk zouter is dan de sandwichspread van huismerken.

Haver is glutenvrij

Feit

Van nature is haver een glutenvrij ras. Maar omdat haver regelmatig in aanraking komt met glutenbevattende granen, kan het voorkomen dat er toch gluten in haver zitten, behalve als de term 'glutenvrij' of het glutenvrij-logo op het etiket staat.

'Gewoon bewegen' is even gezond als sporten

Feit

Sporten is niet gezonder dan 'gewoon bewegen'. Er zijn zelfs veel aanwijzingen dat de hele dag stilzitten juist schadelijk is voor de gezondheid. Ook als je aan het einde van de dag gaat sporten. Juist de hele dag door actief zijn en elke dag minimaal een half uur intensief bewegen is gezond.

Ik ben dik omdat ik zware botten heb

Fabel

Dat kan wat schelen, maar eigenlijk nooit meer dan zo’n 2 kilo op je totale gewicht.

Als olijfolie niet van 1e persing is (=extra vergine), bevat het vooral ongezonde verzadigde vetten

Fabel

Onzin, de kwaliteit van het product is wel beter, maar de vetten zijn hetzelfde.

Als je ’s avonds na 7 uur eet, word je dik

Fabel

Je lichaam denkt niet om 19.00 uur 'ik doe helemaal niks meer'. Maar ga je 's avonds snacken, dan is de kans groot dat je meer eet dan nodig. De verleiding om te veel te eten kan 's avonds groter zijn. Als je moe bent zijn verleidingen moeilijker te weerstaan. De kans dat je aankomt is dan wel aanwezig.

Daarnaast is het ook heel persoonlijk wie wanneer eet. Sommigen krijgen 's ochtends echt geen hap door hun keel, anderen kunnen een hele maaltijd wegwerken voor ze 's ochtends de deur uit gaan. Probeer elke dag 3 hoofdmaaltijden te eten en niet te veel ongezonde tussendoortjes.

Koffie houdt vocht vast

Fabel

De cafeïne zorgt zelfs voor een snellere vochtuitscheiding. Niet meer dan anders, alleen sneller.

Extra vitamines slikken is nodig om gezond te blijven

Ten dele waar

Voor velen geldt dat we voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgen door gezond en gevarieerd te eten. Toch zijn er bepaalde groepen (zoals ouderen, zwangere vrouwen en kinderen) die extra vitamines nodig hebben. Benieuwd of jij extra vitamines nodig hebt en hoeveel? Doe de test!

Light is altijd goed voor de lijn

Fabel

Sommige producten bevatten wel 30% minder energie, vet of suiker, maar geven toch nog steeds veel energie en bieden verder ook weinig gezonde voedingsstoffen. Lees meer over lightproducten.

Onze tanden zijn niet geschikt voor vleesverwerking, zoals bij carnivoren

Fabel

Onze tanden en kiezen zijn gemaakt om omnivoor te zijn. Ze zijn gebouwd om vlees én planten te vermalen.

Volwassenen zijn niet gebouwd om melk(producten) te eten en drinken

Ten dele waar

Veel volwassenen van Aziatische afkomst zijn lactose-intolerant en kunnen melk dus niet verdragen. Maar ook Afrikanen en Zuid-Amerikanen worden veelal lactose-intolerant na de kinderjaren. Bij West-Europeanen komt lactose-intolerantie veel minder vaak voor en zij kunnen melk dus meestal wel verdragen.

Om af te vallen kun je beter vruchtensap drinken dan frisdrank

Fabel

Een glas vruchtensap bevat ongeveer evenveel calorieën als een glas cola of sinas (± 105 kcal per glas van 250 ml). Druivensap bevat zelfs veel meer calorieën (160 kcal per glas), maar tomatensap bevat weer minder calorieën (43 kcal per glas).

Tijdens het afvallen kan ik nooit meer een biertje drinken

Fabel

Een gewoon pilsje bevat inderdaad veel calorieën, ongeveer evenveel als een glas vruchtensap. Maar alcoholvrij bier bevat veel minder, maar 65 kcal per glas, dit is veel minder dan een glas appelsap (110 kcal). Proost!

Vet is slecht voor je

Fabel

Er zijn vitamines die alleen in vetten zitten. Daarnaast is vet een belangrijke bouwstof. Sommige vetten zijn wel slecht voor de gezondheid, dit zijn verzadigde- en transvetten. Daarnaast leveren vetten veel energie, dus het is wel belangrijk er niet te veel van te eten.

Koolhydraten moet je mijden tijdens het afvallen

Fabel

Er zijn theorieën dat je tijdens afvallen helemaal geen koolhydraten moet eten, maar die theorieën delen we niet. Koolhydraten (zoals suiker) maken niet dikker dan andere voedingsstoffen. Maar als je er te veel van eet, dan zorgt dit wel voor gewichtstoename. Zeker tussendoortjes bevatten soms veel suikers en deze kunnen vaak makkelijk weggelaten of vervangen worden.

Van avocado word je dik

Ten dele waar

Een halve avocado bevat meer dan 2 keer zoveel calorieën als een appel. Dus tijdens het afvallen is het misschien niet verstandig om deze vrucht elke dag te eten. Maar een avocado bevat wel veel gezonde stoffen en kan dus ook best af en toe gegeten worden.

Het jojo-effect is onvermijdelijk als je snel gewicht verliest

Ten dele waar

Wanneer je snel veel afvalt is de kans groot dat je ook weer snel op je oude gewicht terugkomt. Dit hoeft niet waar te zijn. Door tegelijkertijd je voedingsgewoontes aan te passen kun je ervoor zorgen dat je op je nieuwe gewicht blijft.

Iets te zwaar zijn is juist gezond

Fabel

Gezondheidsrisico's nemen toe vanaf een bmi van 25. Zo geven de statistieken onder meer aan dat mensen met overgewicht eerder en vaker last krijgen van suikerziekte. Als je net op die grens zit is er niet echt wat aan de hand, het grootste probleem van het grensgeval is het gevaar om geleidelijk door te groeien naar echt te zwaar.

Anderzijds, het komt veel voor dat mensen met een normaal gewicht zich bezig houden met afvallen. Dat is niet gezonder dan gewoon op je gewicht blijven. Bereken je BMI om te weten of je te zwaar bent.

