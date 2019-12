Gemiddeld drinken we ruim 3 koppen thee per dag. Maar is dat wel gezond? En is groene thee beter dan zwarte thee? De feiten en fabels over thee.

Thee heeft een positief effect op de gezondheid

Feit

Thee drinken heeft verschillende positieve effecten op de gezondheid. Daarom adviseert het Voedingscentrum 3 koppen groene of zwarte thee per dag te drinken.

Groene en zwarte thee verkleinen de kans op een beroerte.

3 koppen groene thee of 5 koppen zwarte thee per dag verlaagt de bloeddruk.

3 koppen groene thee per dag verlaagt waarschijnlijk het LDL-cholesterol (slechte cholesterol).

4 koppen zwarte of groene thee per dag verkleint waarschijnlijk het risico op diabetes type 2.

Groene thee komt van een andere plant dan zwarte thee

Fabel

Groene thee en zwarte thee zet je allebei van blaadjes van de theeplant Camellia sinensis. Door de blaadjes van de plant te laten fermenteren of gisten worden ze zwart en krijgen ze een andere smaak. Groene thee wordt gemaakt van ongefermenteerde blaadjes. Vruchtenthee is vaak gemaakt van zwarte thee gemengd met gedroogd fruit en aroma's.

Kruidenthee is geen thee

Feit

Kruidenthee’s worden niet gemaakt van de theeplant. Bekende kruidenthee’s zijn bijvoorbeeld:

• Rooibosthee

• Kamillethee

• Muntthee

• Sterrenmix

Dit zijn aftreksels van andere planten, vruchten, kruiden, specerijen of bloemen. Deze theesoorten bevatten geen theïne en hebben daarom niet de gezondheidseffecten van groene en zwarte thee. Ze tellen ook niet mee in het advies van het Voedingscentrum voor de 3 koppen thee per dag. Maar het helpt natuurlijk wel bij de dagelijkse vochtinname van 1,5 tot 3 liter per dag.

Groene en zwarte thee bevatten geen cafeïne

Fabel

In thee zit wel cafeïne, alleen heet het dan theïne. Dit is dezelfde stof. Wel bevat thee veel minder cafeïne dan koffie. In een kop thee van 125 ml zit ongeveer 30 mg theïne. In een vergelijkbare kop koffie zit 85 mg cafeïne. Van thee kan je dus veel meer drinken voor je de geadviseerde grens van 400 mg cafeïne per dag bereikt.

Kinderen kunnen onbeperkt thee drinken

Fabel

Kinderen onder de 13 jaar kunnen 1 à 2 kopjes thee per dag drinken. Meer kan als de thee wordt aangelengd. Kinderen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd niet meer dan 5 kopjes per dag te drinken. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven kunnen beter stoppen na 3 à 4 kopjes thee.

