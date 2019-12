Feiten en fabels over zout

Zout is een belangrijke smaakmaker en wordt daarom vaak aan voeding toegevoegd. Maar welke producten bevatten nou echt te veel zout? En is Himalayazout werkelijk beter voor je? Wij zetten de feiten en fabels op een rij.

Glutenvrije producten bevatten meer zout

Feit - Speciale glutenvrije producten zijn lang niet altijd een gezond alternatief voor reguliere producten. Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat de onderzochte glutenvrije varianten meer zout bevatten dan vergelijkbare producten met gluten.

Groente uit blik bevat meer zout dan verse groente of diepvriesgroente

Feit - Fabrikanten voegen zout toe aan groente uit blik of pot om de smaak en de structuur te verbeteren. Bij diepvriesgroente gebeurt dit niet en verse groenten bevatten van zichzelf weinig zout.

Alle kaassoorten zijn ongeveer even zout

Fabel - Kaas bevat vaak veel zout, maar dit verschilt per soort. De kaas met het meeste zout is Feta, dat bestaat voor meer dan 3% uit zout. Oude kaas (48+) bevat ruim 2% zout. Mozzarella is met 0,5 % zout veruit het zoutarmst.

Lees ook: de test jong belegen kaas

Een plakje kipfilet is 8 keer zouter dan een plakje rosbief

Feit - In een plakje kipfilet voor op brood zit zo’n 0,32 gram zout, een plakje rosbief bevat slechts 0,04 gram. Dat gaat natuurlijk alleen op als je geen extra zout toevoegt.

Mosterd is zouter dan ketchup en mayonaise

Feit - Mosterd is 2 keer zo zout als ketchup en bijna 5 keer zo zout als mayonaise. Gelukkig eet je er door de scherpe smaak vaak minder van.

Himalaya zout is gezonder dan gewoon zout

Fabel - Himalaya zout bevat soms wat meer mineralen, maar in zulke kleine hoeveelheden dat het mogelijke gezondheidseffect verwaarloosbaar is.

Zoete drop is minder zout dan zoute drop

Fabel - Ondanks dat je het misschien niet merkt zit er in zoete drop minstens zoveel zout als in zoute drop.

De suiker wordt toegevoegd om de zoute smaak te maskeren.

Helemaal geen zout eten is het gezondst

Fabel - Je hebt ongeveer 1 tot 3 gram zout per dag nodig. Het mineraal natrium in zout is namelijk belangrijk voor het regelen van de vochtbalans in het lichaam en de werking van de spieren. Je hoeft je echter geen zorgen te maken om een zouttekort: 85% van de Nederlanders krijgt meer zout binnen dan de maximale aanbevolen hoeveelheid van 6 gram zout per dag.

Lees meer: