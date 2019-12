Feiten & fabels over ijs

Een ijsje is altijd lekker, vooral op een zomerse dag. Maar dan werk je wel een berg suiker en vet naar binnen, of valt dat wel mee? Wij zetten feiten en fabels op een rijtje.

De namen ‘Cornetto’ en ‘Magnum’ zijn beschermd

Feit!

De naam ‘Cornetto’ en ‘Magnum’ zijn beschermde namen die alleen door Ola gebruikt mogen worden. Huismerken heten daarom vaak anders, bijvoorbeeld ‘Cornets’ of ‘Ice Macs’. Wij noemen Cornetto-achtige ijsjes ‘hoornijs’ en Magnum-achtige ijsjes ‘chocoladeroomijsjes’.

Een Magnum bevat evenveel vet als een pakje roomboter

Fabel!

De Magnum is zeker een forse hap, maar de vergelijking gaat op meerdere punten mank. Qua calorieën passen er 6 Magnums in een pakje boter. En een pakje boter is 12 keer zo vet als een Magnum.

A-merkijsjes zijn lekkerder dan huismerkijsjes

Fabel!

Uit onze test blijkt dat zowel het smaakpanel van consumenten als de ijsexperts de échte Cornetto en de échte Magnum Almond niet het lekkerst vonden. Veel huismerken bleken smakelijker.

Hoornijsjes bevatten altijd echte chocolade

Fabel!

Bij hoornijsjes wordt niet altijd echte chocolade gebruikt, in plaats hiervan voegen producten soms goedkopere ‘nepchocolade’ toe zoals cacaohoudend vetglazuur of cacaofantasie.

Hoornijsjes bevatten minder dan 1 hazelnoot

Feit!

De ijsjes worden vaak gedecoreerd met gesuikerde hazelnoten, dat betekent vaak veel suiker en weinig noot. Het blijkt dat sommige fabrikanten maar 1 hazelnoot nodig hebben voor 12 ijsjes!

De gele kleur van het ijs komt van de vanille

Fabel!

Vanille-ijs is van oorsprong wit, vanille geeft namelijk helemaal geen gele kleur. Het ijs wordt vaak bijgekleurd met plantaardige stoffen zoals caroteen, saffloer of pompoenextract om het mooie kleur te geven.

Een hoornijsje bevat meer suiker dan een blikje cola

Fabel!

Het aantal klontjes wat je per ijsje binnenkrijgt varieert. Met het gemiddelde hoornijsje verorber je zo’n 4 klontjes, met een chocoladeroomijsje al snel 6. Een blikje cola bevat echter meer suiker: bijna 8 klontjes! Waterijsjes tikken minder aan, een perenijsje bevat ruim 2 klontjes suiker.

Een Magnum bevat meer calorieën dan een saucijzenbroodje

Feit!

Een chocoladeroomijsje met amandelen bevat ongeveer 285 kcal. Met een saucijzenbroodje krijg je zo’n 250 kcal binnen. Een hoornijsje daarentegen heeft minder kcal per portie, zo’n 190. Voor wie streng op de calorieën let zijn er gelukkig de mini-varianten.

Het chocoladelaagje aan de binnenkant van het hoorntje zit er voor de smaak

Fabel!

Het chocoladelaagje is natuurlijk erg lekker, maar belangrijker is de functie ervan. Door het laagje komt het hoorntje niet in aanraking met het ijs waardoor deze niet zompig wordt.

