Hoe gezond is havermout?

Havermout is hip en populairder dan ooit. Het is ook nog eens goedkoop. Maar hoe gezond is het?

Meer mogelijkheden dan alleen pap

Met havermout kun je veel meer dan alleen pap koken. Je kunt het ook door de yoghurt of een smoothie doen. Of bak er eens pannenkoeken mee. In de supermarkt vind je ook tussendoortjes met haver, maar deze zijn niet altijd even gezond. Soms is er veel suiker aan toegevoegd. Check dit altijd even op de achterkant van de verpakking.

Havermout en havervlokken zijn volkoren

Havermout wordt gemaakt van haverkorrels die geknipt en geplet worden. Zijn de korrels alleen geplet, dan zijn het havervlokken. In beide gevallen wordt de hele haverkorrel gebruikt. Het zijn dus volkorengranen. Volkorengranen zijn gezond omdat ze vezels en vitaminen en mineralen bevatten.

Bètaglucanen voor een lager cholesterol

Havermout heeft een streepje voor op andere volkorengraanproducten om het bètaglucanen bevat. Bètaglucanen zijn oplosbare vezels die veel vocht opnemen in de darmen en daarbij wat cholesterol binden. Het is wetenschappelijk aangetoond dat bètaglucanen uit haver het cholesterolgehalte in het bloed kunnen verlagen. Als je er tenminste genoeg van binnenkrijgt. Je moet namelijk 75 gram havermout per dag eten (zo'n 2 porties) om aan de benodigde hoeveelheid bètaglucanen te komen.

Goedgekeurde gezondheidsclaim

Door het cholesterolverlagende effect is havermout een van de weinige granen met een gezondheidsclaim die is goedgekeurd door de Europese voedselautoriteit (EFSA). Let wel: fabrikanten mogen deze gezondheidsclaim al maken als een product minimaal 1 gram bètaglucaan per portie levert. Om te profiteren van het gezondheidseffect heb je dagelijks 3 gram bètaglucanen nodig.

Meer gunstige effecten

De voedingsvezels in havermout zorgen niet alleen voor een lager cholesterolgehalte in het bloed. Ze zorgen ook voor een lichtere stijging van het bloedsuiker en een langzamere en betere vertering van het voedsel. Bovendien zit je er lekker lang vol van. Dat komt goed uit als je wilt afvallen. Ook zijn vezels goed voor je darmen want ze dragen bij aan een gezonde darmflora.

Wat zit er nog meer in?

Havermout bevat ook wat olie. Deze olie bestaat voor 80% uit onverzadigde vetzuren die de kans op hart- en vaatziekten verlagen. En zitten ook nog aardig wat vitaminen (vooral B), mineralen (zoals ijzer) en antioxidanten in havermout.

Glutenvrij

Havermout is glutenvrij en daarom geschikt voor iedereen die gevoelig is voor gluten. In haver zitten weliswaar eiwitten, maar die zijn anders dan de gluten die in tarwe, gerst en rogge zitten. Wel oppassen als je een glutenintolerantie- of allergie hebt want haver komt uit molens en fabrieken waar ook glutenbevattende granen worden verwerkt. Check de verpakking op de term 'glutenvrij'.

Zo gezond, is dat wel lekker?

Met havermout kan je alle kanten uit. Reden genoeg om vaker havermout te eten. 's Morgens een bordje havermoutpap, havermoutpannenkoeken bij de lunch en een bakje yoghurt met havervlokken als tussendoortje. En probeer eens overnight oats. Daarvoor laat je 40 gram havermout een nacht in de koelkast weken in 200 ml water of melk. De volgende ochtend roer je het goed door en voeg je wat vers fruit toe zoals banaan, appel met kaneel of bramen of bessen. Zo ben je hip én gezond bezig!

Lees ook: