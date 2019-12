Hoe gezond is houtskool in je eten?

Je ziet het steeds vaker: zwarte voedingsmiddelen. Afgelopen voorjaar introduceerde Swirl’s zwart softijs en Albert Heijn to go verkoopt al langere tijd ‘Raw lemonade activated charcoal’. Oftewel limonade gekleurd met houtskool.

Wereldwijd kom je op social media onder de hashtag ‘blackfood’ nog veel meer zwarte voedingsmiddelen tegen. Van zwarte detoxsapjes tot zwarte pizzabodems en hamburgerbroodjes. Gezondheidsgoeroes prijzen deze producten met houtskool aan als superfoods met een ontgiftende werking. Maar let op: deze producten kunnen juist gevaarlijk zijn.

Gevaarlijke bijwerkingen van houtskool

De werkzame stof in houtskool wordt ‘actieve kool’ genoemd. In de darmen kan de actieve kool andere stoffen aan zich binden waardoor het lichaam deze niet meer kan opnemen. Dat kan om schadelijke stoffen gaan maar ook om nuttige of zelfs noodzakelijke stoffen. Zo bindt actieve kool ook aan vitamines en werkzame stoffen in medicijnen. Hierdoor kan medicatie, zoals antistollingsmiddelen en de anticonceptiepil, de werking verliezen. Het gebruik van actieve kool kan ook leiden tot een vitaminetekort.

Kijk dus uit met het eten en drinken van zulke producten. Af en toe een voedingsmiddel met houtskool nuttigen geeft niet direct problemen, maar grootverbruik is zeker niet aan te raden.

Actieve houtskool in Norit

Actieve kool wordt al jaren gebruikt in het geneesmiddel Norit. Je kent Norit waarschijnlijk als diarreeremmer. Maar het Nederlands Huisartsengenootschap raadt het gebruik van actieve kool bij diarree af. De werking is namelijk niet bewezen. Ook is er kans op bijwerkingen zoals overgeven, buikpijn, misselijkheid en verstopping. Norit wordt wel met succes gebruikt bij mensen die een overdosis geneesmiddelen hebben ingenomen. De actieve kool gaat in dat geval de opname van de medicatie in het lichaam tegen.

Waar komt actieve houtskool vandaan?

Actieve kool wordt meestal niet gemaakt van hout, zoals bij gewone houtskool gebruikelijk is. Producenten gebruiken vaak kokosnootschillen of bamboe. Deze worden verhit tot extreem hoge temperaturen en vervolgens bewerkt met stoom of hete lucht. Hierdoor ontstaat een gitzwart poeder dat stoffen aan zich bindt.

