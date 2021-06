Hoe gezond is ijsthee?

Drink niet te veel ijsthee

Elke dag 3 tot 5 koppen groene of zwarte thee drinken is gezond. Maar ijsthee uit de supermarkt heeft niet dezelfde voordelen. Fabrieksijsthee is namelijk gewoon frisdrank. Er zit weliswaar wat thee-extract in, maar ijsthee is ook zoet en zuur. Wel is ijsthee minder ongezond dan andere frisdranken. Maar te veel ijsthee drinken is ook niet goed.

Loze calorieën

Een glas ijsthee levert gemiddeld zo’n 32 kilocalorieën en nauwelijks voedingsstoffen. Dit zijn dus loze calorieën, net als bij andere frisdrank. Door de kans op overgewicht en diabetes type 2 adviseert het Voedingscentrum om zo min mogelijk frisdrank te drinken.

Suiker

Veruit de meeste ijstheeën bevatten een combinatie van suiker en zoetstof. Deze bevatten gemiddeld niet veel minder suiker dan ijsthee met alleen suiker. Met een glas ijsthee (250 ml) drink je gemiddeld 2,5 suikerklontjes op. Ter vergelijking: in een glas cola zitten bijna 6,5 suikerklontjes.

Aan zero ijsthee is geen suiker toegevoegd. De zoetigheid komt dan alleen van de zoetstoffen. Het nadeel van suiker vervangen door zoetstoffen is dat je niet went aan een minder zoete smaak. Voor een gezondere leefstijl is het juist beter om minder zoet te eten en te drinken.

Stevia

De zoetstof stevia komt veel voor in ijsthee in combinatie met suiker. Stevia is populair omdat het een natuurlijke oorsprong heeft. Maar dit zegt niets over de gezondheid of veiligheid van een zoetstof. Alle zoetstoffen zijn uitgebreid onderzocht en hebben een E-nummer. Ze zijn dan veilig voor gebruik.

Het nadeel van stevia is dat het wat bitter is. Daarom gebruiken fabrikanten in zero ijsthee liever een combinatie van andere zoetstoffen, zoals sucralose en acesulfaam-K. Zo lijkt de smaak meer op die van suiker.

Claims

Op sommige verpakkingen van ijsthee staat ‘laag in calorieën’. Deze claim mag alleen op dranken staan die maximaal 20 kcal per 100 ml bevatten. Daar voldoet een fabrieksijsthee altijd wel aan.

Van de ijstheeën met suiker bevat Lipton ice tea green het minste suiker: 2,2 gram suiker per 100 ml. Het merk gebruikt dan ook de claim ‘laag in suiker’. Dat mag bij maximaal 2,5 gram suiker. Deze ijsthee verschilt weinig van de AH ice tea original, die 2,6 gram bevat.

Aan sommige pakken ijsthee van Jumbo zijn vitaminen en mineralen toegevoegd. Die mogen een claim dragen over de gezondheidseffecten daarvan. Maar bij een gezond en gevarieerd voedingspatroon hebben extra vitaminen en mineralen geen meerwaarde. Zeker niet als ze in een frisdrank zijn gestopt.

Slecht voor je gebit

IJsthee smaakt zoet. Maar eigenlijk is het een zure drank, net als andere frisdranken. Fabrikanten voegen voedingszuren toe aan ijsthee toe voor onder andere een frisse smaak. Zulke zuren tasten het glazuur van je tanden aan. Om tanderosie te voorkomen, kun je daarom beter niet te vaak zure dranken drinken. Zoals ijsthee en andere frisdranken.

Theïne in ijsthee

Thee-extract uit ijsthee is een soort theepoeder. Het is vergelijkbaar met gezette thee waar het water uit wordt gehaald. In ijsthee zit gemiddeld zo’n 0,2% thee-extract. Dat komt neer op een slappe thee met slechts enkele milligrammen theïne (cafeïne in thee). In een gemiddeld kopje thee zit zo’n 30 mg theïne.