Is jackfruit een gezonde vleesvervanger?

Er zijn veel alternatieven voor vlees. Naast de bekende peulvruchten, noten en tofu is er nog een verrassende vleesvervanger: jackfruit. Een vrucht die steeds vaker in vegetarische gerechten zit. Is jackfruit een goede vleesvervanger?

Structuur lijkt op vlees

Jackfruit heeft een draderige structuur die wat weg heeft van vlees. Ook neemt het vruchtvlees veel smaak op. Hierdoor kun je het goed kruiden en marineren. Dit maakt jackfruit culinair gezien ideaal als vleesvervanger. Je kunt jackfruit bijvoorbeeld gebruiken voor vegan rendang, als alternatief voor pulled chicken of in een curry.

Voedingswaarde lijkt niet op vlees

Qua voedingswaarde is jackfruit geen goede vleesvervanger. Een goede vleesvervanger bevat namelijk voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1 en/of vitamine B12. Jackfruit bevat bijna geen eiwit, weinig ijzer en geen vitamine B12. Juist de voedingstoffen waar je als vegetariër of veganist tekorten van kan oplopen. Gebruik daarom jackfruit voor de structuur en vul het gerecht aan met een goede eiwitbron en B-vitamines.

Jackfruit is een fruitsoort

Jackfruit is dus qua voedingswaarde geen goede vleesvervanger. Maar gezond is het wel. Het is immers een fruitsoort. En fruit past in een gezond eetpatroon. Jackfruit zonder toegevoegd suiker en zout valt dan ook in de Schijf van Vijf. Het eten van voldoende fruit verkleint de kans op onder andere hart- en vaatziekten.

Minder vezels en vitamine C

Wel bevat jackfruit veel minder vezels en vitamine C dan andere fruitsoorten. In 100 gram fruit zit gemiddeld 1,7 gram vezels en 14 mg vitamine C. In jackfruit is dit lager: 0,9 gram vezels en 0,5 mg vitamine C.

Caroteen

Verder bevat jackfruit 14 soorten caroteen. Caroteen is een antioxidant en beschermt lichaamscellen tegen vrije radicalen. Vrije radicale zijn agressieve stoffen die schade brengen aan cellen. Er zijn aanwijzingen dat vrije radicalen een rol spelen bij verouderingsprocessen, hart- en vaatziekten en kanker.

Exotische vrucht

Jackfruit wordt ook wel nangka genoemd. Het is een grote, lichtgroene en beetje stekelige vrucht, die aan een boom groeit. De vrucht kan tot wel 40 kg wegen. Jackfruit komt oorspronkelijk uit India. Inmiddels groeit de boom ook in Azië, Latijns-Amerika en Oost-Afrika.

Jackfruit uit blik

In de winkel heb je meestal keuze uit gele en groene jackfruit, beide uit blik. De gele jackfruit is rijp en heeft een zoete smaak. Hij wordt meestal ingeblikt samen met siroop (suikers) en daarom vooral gebruikt in desserts. De groene jackfruit is de jonge, onrijpe variant en heeft een neutrale smaak. Dat maakt de groene jackfruit geschikt als vleesvervanger. De groene variant is verkrijgbaar op water (soms gezouten).

Duurzaamheid

Over de duurzaamheid van jackfruit is nog weinig bekend. Maar er zijn wel een aantal dingen die opvallen. In Nederland is jackfruit vooral te koop in blik. Het inblikken maakt jackfruit lang houdbaar waardoor het relatief goedkoop verscheept kan worden. Ook zijn er blikken jackfruit met een biologisch of Fairtrade keurmerk te koop. Maar ondanks zo’n keurmerk blijft het een tropische vrucht die veel kilometers aflegt voordat deze in Nederland in de winkel ligt.