Hoe gezond is kibbeling?

Wat is kibbeling?

Echte kibbeling wordt van oudsher van kabeljauw gemaakt. De stukjes worden door een beslag gehaald, gefrituurd en eventueel bestrooid met viskruiden. Kabeljauw is schaarser geworden en daardoor duurder. Daarom wordt in plaats van kabeljauw vaak de goedkopere vissoort Alaska-koolvis gebruik. Ook wel Pollak genoemd. Ook de vissoorten heek en wijting worden vaak gebruikt.

Meer vis eten

Lang niet iedereen eet voldoende vis. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eet slechts 35% van de Nederlanders 1 keer per week vis en maar 23% doet dat minimaal 2 keer per week. En van die groep kiest maar 42% voor vette vis. Juist vette vis is zo goed omdat er gezonde omega 3-vetzuren in zitten. Een extra portie kibbeling dan maar? Helaas, kibbeling is wel vet maar dat komt door het frituurvet dat in het beslag trekt. Frituurvet is niet rijk aan omega 3-vetzuren.

Vette en magere vissoorten

Een zalmmoot van 145 gram bevat 19 gram vet en 3 gram daarvan bestaat uit gezonde visvetzuren. Kibbeling wordt gemaakt van magere vissoorten. Die bevatten maar weinig vet en daardoor ook weinig gezonde visvetzuren. En juist die gezonde vetzuren verlagen de kans op hart- en vaatziekten. Vanwege die vetzuren heeft vette vis zoals zalm, makreel, haring of sardines de voorkeur.

Gezondgids nieuwsbrief Blijf op de hoogte van de laatste gezondheidsnieuwtjes en voedingstests. Houd je gezondheid op peil met praktische tips. Ja, ik schrijf me in

Jodium en selenium

Magere vis zoals kabeljauw en koolvis missen wel de gezonde omega 3-vetzuren, maar dat betekent niet dat er geen andere gezonde stoffen in zitten. Een portie kibbeling bevat bijvoorbeeld veel eiwitten, jodium en selenium. Die laatste 2 zijn goed voor het geheugen en de weerstand. Een portie kibbeling bevat bijvoorbeeld 143 mcg jodium. Dat is 95% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Acrylamide

Kibbeling wordt in een beslaglaagje gefrituurd. Probeer dat laagje mooi goudgeel te bakken. Als je het te bruin bakt kan de stof acrylamide ontstaan. Acrylamide is kankerverwekkend bij dieren en waarschijnlijk ook bij mensen. Hoe donkerder je de kibbeling bakt, hoe meer acrylamide er ontstaat.

Lees ook: