Zijn lightproducten gezond?

Lightproducten, zoals frisdranken met weinig of geen suiker of gezoet met kunstmatige zoetstoffen, zijn niet meer uit de schappen van de supermarkt weg te denken. Maar wat een lightproduct precies is, verschilt per fabrikant. Gelukkig is er een wet die meldt dat de fabrikant moet aangeven welke eigenschap ervoor zorgt dat het een ‘light’product is.

Lightproducten - de regels van de fabrikant

De Europese regelgeving over claims stelt aan de claim 'light' of 'lite' voor een levensmiddel (en voor elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben) dezelfde voorwaarden als aan de claim 'verlaagd'. Verder moet bij de claim worden vermeld welke eigenschap(pen) het levensmiddel ‘light’ of ‘lite’ maken. De wet zegt over ‘verlaagd’ het volgende:

Verlaagd gehalte aan (naam nutriënt): deze claim betekent in hoofdlijnen dat deze variant ten minste 30% minder van een nutriënt (energie, vet of suiker) bevat dan het vergelijkbare 'gewone' product. Voor micronutriënten (zoals vitaminen en mineralen) geldt als voorwaarde een verschil van 10% en voor natrium (zout) een verschil van 25%.

Verlaagde energetische waarde: deze claim is alleen toegestaan als de energetische waarde van het product met minimaal 30% verlaagd is. Ook moeten de eigenschap(pen) worden vermeld waardoor de totale energetische waarde van het levensmiddel verlaagd is.

Lightproducten niet per se 'slanker'

Lightproducten zijn wel in te passen in een 'slank' voedingspatroon, maar dat is dan ook alles. Aanpak van je totale voedingspatroon blijft nodig. Met lightproducten kom je een eind. Maar het gevaar is dat je meer gaat snoepen. Dan hebben lightproducten dus geen zin meer.

'Light, 33% minder vet'

De Gezondgids onderzocht verschillende lightproducten. 2 daarvan, Pringles light en Lay’s light chips bevatten inderdaad éénderde minder vet dan hun reguliere versies. Maar het is een misverstand om te denken dat ze ook éénderde minder calorieën bevatten. Alle chips, light en gewoon, bevatten namelijk een behoorlijke hoeveelheid koolhydraten, afkomstig uit de aardappel. Die zorgen ook voor flink wat energie.

Zo bevatten Pringles light 470 kcal per 100 g en Pringles original 545. Dat scheelt maar 14%. Bij Lay’s is het verschil nog kleiner: 470 tegenover 530 kcal, een verschil van 11%. Toch zijn de lightvarianten wel een betere keuze dan de gewone producten; Lay’s light bevat bovendien aanzienlijk beter vet dan de normale variant.

Nadelen van lightproducten

Sommige lightproducten bevatten wel 30% minder energie, vet of suiker, maar geven toch nog steeds veel energie en bieden verder ook weinig gezonde voedingsstoffen.

De vergelijking met het gewone product gaat soms niet goed of helemaal niet op, omdat de productsamenstelling van de lightvariant wezenlijk anders is.

Soms wordt 'light' toegepast bij producten waar van zichzelf al weinig energie in zit, zodat er weinig winst te behalen valt.

Lightproducten zijn vrijwel altijd duurder.

Gezond eten doe je zo!

Kijk naar de voedingswaardedeclaratie op de verpakking. Daarin staat, als het goed is, per portie, het totaal aantal kilocalorieën van het product. Ook de vetsamenstelling staat er vaak op. De stof die er in de grootste hoeveelheid in zit, staat vooraan op de lijst van ingrediënten. Laat je niet misleiden door claims op de verpakking dat het product light is. Veel kreten zijn door de fabrikant bedacht om extra te verkopen. Gezondheid verkoopt nu eenmaal en daar spelen veel fabrikanten op in met light producten. Eet je lightproducten om af te vallen? Kijk voor afvaltips bij afvallen in een week.

