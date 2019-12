Hoe gezond zijn eieren?

Heerlijk om de dag te beginnen met een lekker gekookt of gebakken eitje. Maar wat zit er precies in? En hoeveel mag je er wekelijks eten? Wij zochten het uit.

Door het hoge cholesterolgehalte hadden eieren lange tijd een slechte reputatie, maar er zitten ook een hoop gezonde stoffen in. Af en toe een eitje eten is daarom best gezond.

Hoeveel eieren per dag?

Twee tot 3 eieren per week passen in een gezond voedingspatroon. Eieren vallen dan ook in de Schijf van Vijf. Voor vegetariërs geldt een ander advies: 3 tot 4 eieren per week. Ook mensen die weinig verzadigd vet eten kunnen af en toe best een eitje extra eten.

Welke voedingsstoffen?

Vitaminen & mineralen

Vooral de dooier bevat vitaminen en mineralen zoals:

Vitamine D

Vitamine E

B-vitaminen zoals foliumzuur

Fosfor

Kalium

IJzer

Eiwit

Eieren bevatten veel eiwit. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Sommige van die aminozuren kan het lichaam niet zelf aanmaken. Je kunt ze alleen via voeding binnenkrijgen. Ze worden daarom ook wel ‘essentiële aminozuren’ genoemd. Het mooie aan eieren is dat ze al alle essentiële aminozuren bevatten.

Vet

Vet zit vooral in het eigeel, gemiddeld 5 gram. Tweederde van dit vet is gezond onverzadigd vet. De rest bestaat uit het minder gezonde verzadigde vet.

Cholesterol

Het ongezonde imago van eieren komt door het relatief hoge cholesterolgehalte. Het lichaam heeft cholesterol nodig maar krijgt daar al snel te veel van binnen, wat het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Echter, het eten van verzadigd vet heeft een veel grotere invloed op het risico van hart- en vaatziekten dan cholesterol. Wie dus let op de hoeveelheid verzadigd vet in voeding kan af toe best een extra eitje eten.

Weinig calorieën

Een ei is van zichzelf caloriearm: zo’n 75 kilocalorieën per eitje. Dat is ongeveer net zoveel als een appel. Een gebakken eitje bevat door het vet wat meer kilocalorieën, zo’n 110. De meeste calorieën zitten in het eigeel, omdat deze meer vet bevat dat het eiwit.

Soorten eieren

Supermarkten verkopen verschillende soorten eieren. Het verschil kan zitten in de dierenwelzijn maar ook in het voer dat de kippen hebben gehad. Zo heb je omega-3 eieren, maiseieren en zelfs oereieren. Voor je gezondheid maakt het niet uit welk ei je kiest.

Omega 3 eieren : kippen krijgen voer met extra lijnzaad of lijnzaadolie

: kippen krijgen voer met extra lijnzaad of lijnzaadolie Biologische eieren: kippen krijgen biologisch geproduceerd voer

kippen krijgen biologisch geproduceerd voer Mais eieren : kippen krijgen voornamelijk mais te eten

: kippen krijgen voornamelijk mais te eten Viergranen eieren : kippen krijgen voer met vier soorten granen

: kippen krijgen voer met vier soorten granen Oereieren: kippen eten zaden, granen en insecten

Kleine kans op salmonella

Salmonella is een bacterie die erg schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ongeveer 3 op 10.000 eieren zijn besmet met salmonella. De kans dat je een besmet ei te pakken hebt is dus niet groot. Toch is het slim mogelijke bacteriegroei zoveel mogelijk te voorkomen.

Bacteriën groeien het snelst bij lauwwarme temperaturen. Zelfgemaakte mayonaise en een gepocheerd of zachtgekookt eitje kun je dus beter niet te lang buiten de koeling laten staan. Geef zulke producten ook liever niet aan jonge kinderen, ouderen, zwangeren en mensen met een zwakke gezondheid.

Eieren in de koelkast bewaren

Eieren staan in de supermarkt vaak niet gekoeld, maar thuis kun je ze beter wel in de koelkast bewaren. Bij 4 ºC vermenigvuldigen salmonellabacteriën zich namelijk niet. De houdbaarheid van eieren is op de verpakking aangegeven met een 'ten minste houdbaar tot'-datum.

Lees ook: