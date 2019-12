Hoe gezond zijn zeewier en algen?

We eten steeds vaker sushi met nori of zeewiersalade. En ook in de supermarkt vind je steeds meer producten met zeewier of algen. Maar wist je al dat deze ‘groente uit zee’ vol goede voedingsstoffen zitten?

Vitaminen en mineralen

Algen en wieren bevatten veel vitaminen en mineralen zoals vitamine B1. Zeewier is ook een bron van calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium en jodium. Vooral de soort ’wakame’ is rijk aan calcium.

Veel ijzer

Zowel algen als zeewier zijn een bron van ijzer. In sommige soorten zit zelfs meer ijzer dan in spinazie. Vooral de soorten ‘dulse’ en ‘kombu’ bevatten veel ijzer.

Jodium

Zeewier bevat jodium. Dat is belangrijk voor de werking van de schildklier en voor het geheugen en concentratievermogen. Om tekorten te voorkomen wordt jodium toegevoegd aan bakkerszout voor brood. Daarnaast zit het in zeevis. Als je weinig brood eet en geen visliefhebber bent, kun je zeewier gebruiken om een tekort te voorkomen.

Maar te veel zeewier is ook niet gezond, dan kun je te veel jodium binnenkrijgen. Omdat het gehalte aan jodium in zeewier nogal kan variëren, adviseert het Voedingscentrum zeewier te variëren met andere groente.

Zoutgehalte varieert

Het zoutgehalte van zeewieren varieert. Zo bevat zeesla nauwelijks zout, maar wakame juist vrij veel. Vers zeewier is vaak gezouten. Het zout kun je verwijderen door het zeewier goed af te spoelen of in water te leggen.

Eiwitten en essentiële aminozuren

Zeewier en algen bevatten flink wat eiwitten en essentiële aminozuren. Omdat er ook ijzer en vitamine B1 inzit, zijn zeewieren en algen goede alternatieven voor vlees, mits je varieert.

Het is alleen geen volwaardige vleesvervanger omdat veel soorten zeewier en algen geen vitamine B12 bevatten. Zeesla en nori bevatten wel ‘pseudo B12’. Dit is een vorm van vitamine B12 die je lichaam niet kan opnemen.

Opneembare vitamine B12 haal je alleen uit dierlijke producten, zoals vlees, melk en eieren. Daarom is het voor veganisten verstandig om met vitamine B12 verrijkte producten te eten of een supplement te gebruiken.

Gezonde vetten

Zeewier en algen bevatten de gezonde vetzuren EPA en DHA. Deze vetzuren zijn ook wel bekend als visvetten, omdat vis de belangrijkste bron ervan is. De meeste vissen maken deze vetten niet zelf; ze krijgen ze binnen door algen te eten.

Voor vegetariërs en veganisten zijn algen en zeewier dus een goede plantaardige bron van deze essentiële vetten. Je moet alleen wel een flinke portie zeewier of algen eten om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid EPA of DHA binnen te krijgen.

Zware metalen

Het gehalte aan zware metalen in zeewier kan variëren. De hoeveelheid die in zeewier en algen zit is daardoor niet altijd duidelijk. Omdat grote hoeveelheden schadelijk kunnen zijn, kun je beter niet elke dag zeewier eten. Het is niet verstandig zelf ‘wilde’ zeewier te oogsten. Je weet nooit zeker of het water schoon is.

Milieuvriendelijk

Zeewier en algen belasten het milieu veel minder dan dierlijke eiwitbronnen zoals vlees. Er is weinig grond, zoet water en fossiele brandstof nodig om ze te laten groeien. Zeewier filtert zeewater, slaat CO2 uit de zee op, en ademt zuurstof uit onder water. Het is dus heel belangrijk voor het milieu.

Blauwalg is geen zeewier

In tegenstelling tot zeewier is blauwalg of blauwwier zeker niet gezond. De naam 'blauwwier' is misleidend, het gaat hier om een bacterie en niet om een wier.

Verdikkingsmiddel

Uit zeewier worden ook verdikkingsmiddelen gemaakt. Zo kun je zeewier tegenkomen in roomijs, soep, smeerkaas of pasta. Je herkent het aan de volgende namen of E-nummers:

Alginaten (E400-405)

Agar (E406)

Carrageen (E407).

