Hoe lees je een etiket?

Op de voorkant van een pak fruitsap staan lychee en guave. Maar alleen de kleine lettertjes op de zij- of achterkant van een verpakking spreken de waarheid. We zetten 7 tips over het lezen van een etiket op een rij.

Lees eerst de ingrediëntenlijst

Getriggerd door een nieuw product? Check dan de ingrediënten op de verpakking. De ingrediëntenlijst laat meteen zien hoeveel er van iets in zit. Wat vooraan in de ingrediëntenlijst staat, zit er het meest in. Zo kan het zijn dat een spelt-fruitbiscuit nog steeds meer tarwe dan spelt bevat.

Check de voedingswaardetabel

Een fruitige melkdrank lijkt een gezond alternatief voor bijvoorbeeld frisdrank, maar kan net zoveel of zelfs meer suiker bevatten. Het loont dan om de voedingswaarde te bekijken op suikergehalte. De voedingswaardetabel laat zien hoeveel kilocalorieën, eiwitten, vetten, verzadigd vet, koolhydraten, suikers en zout een product bevat per 100 gram of 100 ml. Afhankelijk van de aanbieder staat er ook een kolom per portie weergegeven.

Als je vaker een voedingswaardetabel bekijkt, weet je op den duur vanzelf wanneer iets veel suiker bevat en wanneer het wel meevalt. Het Voedingscentrum heeft het suikergehalte van een aantal dranken mooi op een rij gezet.

Vergelijk producten uit hetzelfde schap

Vergelijk eens dezelfde soort producten van verschillende fabrikanten met elkaar. Je ziet dan meteen duidelijk de verschillen in suiker, zout, calorieën, (verzadigd) vet of de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten. Zo lijken Vifit drinkyoghurt rode vruchten en Optimel drinkyoghurt framboos op elkaar qua smaak en soort. Toch bevat Vifit beduidend meer suiker per 100 ml: 8,1 gram, tegenover 3,6 gram van Optimel. Dat blijkt uit de voedingswaardetabel. Uit de ingrediëntenlijst blijkt onder andere dat Optimel zoetstof en meer vruchtensap bevat.

Let op met claims op producten

Vaak zeggen die claims niet zoveel. Soms staat er ‘bron van vitamine C’ op terwijl alle vergelijkbare producten uit die categorie vitamine C bevatten.

Het tegenovergestelde komen we ook veel tegen. Dan lijkt het dat er iets niet in een product zit, terwijl het er wel in zit. Zo komt Robinsons Fruit Shoot aardbei & framboos over als vruchtensap. Er staat ‘met echt vruchtensap’ en ‘zonder kunstmatige zoetstoffen’ op de verpakking. Het merendeel is echter geconcentreerd vruchtensap verdund met water, en suiker. De voorkant klinkt gezond, maar je geeft je kind een product dat vergelijkbaar is met gewone frisdrank.

Suikerbenamingen

Of er suiker in een product zit, zie je niet alleen aan het suikergehalte in de voedingswaardetabel, maar ook in de ingrediëntenlijst. Zit een van de benamingen zoals op de suikerpas (pdf) in het product, dan is dat ook een vorm van suiker.

Keurmerken: let goed op wat ze betekenen

Er zijn verscheidene voedingskeurmerken die de mate van duurzaamheid en dierenwelzijn inzichtelijk maken. Maar er zijn ook keurmerken die niet veel zeggen, zoals ‘het vinkje’ voor een gezondere of bewuste keuze. De Consumentenbond heeft er succesvol voor gepleit om het vinkje van verpakkingen te laten verdwijnen.

Allergenen in voedingsmiddelen

Ingrediënten die tot een allergische reactie kunnen leiden moeten duidelijk op de ingrediëntenlijst staan. Vaak staan ze dan in hoofdletters, of zijn ze vetgedrukt of onderstreept.

Fabrikanten moeten deze allergenen verplicht duidelijk vermelden:

Glutenbevattende granen zoals tarwe, rogge, gerst en haver

Ei

Soja

Melk, inclusief lactose (melksuiker)

Pinda’s

Noten (amandelen, walnoten etc etc)

Selderij

Mosterd

Sesamzaad

Sulfiet

Lupine

Vis

Schaaldieren

Weekdieren

