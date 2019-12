Langzame en snelle suikers

Langzame suikers

Langzame suikers (koolhydraten), zijn lange ketens aan elkaar. Als je langzame suikers eet, gaan verteringssappen aan de slag die de lange ketens opknippen in kortere ketens en uiteindelijk in losse glucosemoleculen. Je lichaam neemt hierdoor de suikers langzamer op. En krijg je dus minder hoge bloedsuikerpieken.

Koolhydraten

Koolhydraten is de verzamelnaam voor zetmeel en suikers. Planten maken koolhydraten vooral voor een energievoorraad. Samen met vetten en eiwitten zijn koolhydraten de hoofdbestanddelen van voeding. Koolhydraten zijn de voornaamste energieleveranciers in een voedingsmiddel, uitgedrukt in kilocalorieën of kilojoules.

Zetmeel

Zetmeel is een lange keten van suikers en smaakt niet zoet. Dit in tegenstelling tot de snelle suikers. Zetmeel zit in brood, aardappelen, rijst en pasta.

Snelle suikers

Snelle suikers vind je in (bijna) pure vorm in voedingsmiddelen en worden daardoor snel opgenomen in het bloed en de lichaamscellen. Snelle suikers worden dus niet uitgebreid door het lichaam verteerd. De glycemische index wordt in dit verband ook wel genoemd. Dit is een maat voor hoe snel en hoeveel de bloedsuikerspiegel stijgt na het eten van een product.

Saccharose

Saccharose kennen we allemaal als gewone suiker. Het wordt voornamelijk gewonnen uit suikerbieten en suikerriet en is de meest gebruikte suiker in voedingsmiddelen. Technisch gezien is een saccharosemolecuul een verbinding van een glucose- en een fructosemolecuul. Dit houdt in dat de verteringsenzymen deze 2 moleculen los moet knippen voordat de lichaamscellen het verder kunnen opnemen als brandstof.

Glucose

Glucose wordt ook wel druivensuiker of dextrose genoemd. Het bestaat uit 1 glucosemolecuul, waardoor het niet verder verteerd of omgezet hoeft te worden. Glucose wordt opgenomen in je bloed en lichaamscellen, waar het dient als brandstof.

Fructose

Fructose is een monosaccharide die van nature in fruit zit. Het wordt daarom ook wel fruitsuiker genoemd. Het bestaat uit 1 fructosemolecuul maar wordt eerst in de lever omgezet tot glucose. Hierna wordt het opgenomen door de cellen. Fructose geeft daardoor een minder hoge bloedsuikerpiek dan glucose, wat belangrijk is voor diabetespatiënten.

Galactose

Deze monosaccharide lijkt chemisch gezien veel op glucose maar komt voornamelijk voor in melkproducten als onderdeel van lactose.

Lactose

Dit is suiker die van nature in dierlijke melk aanwezig is. Het wordt daardoor ook wel melksuiker genoemd. Het bestaat uit een galactose- en een glucosemolecuul. Lactose smaakt minder zoet dan glucose of fructose. Sommige mensen kunnen melksuiker niet goed verteren en zijn dan lactose-intolerant.

Maltose

Maltose is moutsuiker en komt voort uit de productie van bier. Moutsuiker ontstaat uit lange ketens van suikers die door het mouten worden opgeknipt in kortere ketens. Zodra de ketens nog slechts uit 2 glucosemoleculen bestaan heet het maltose. In lichtere biertypes en alcoholvrij bier komt maltose nog voor. In normaal bier is maltose allemaal vergist.

Suikers in voedingsmiddelen

De voedselindustrie gebruikt vaak nog andere benamingen voor suiker in producten. We hebben de verschillende benamingen voor suiker op papier gezet (klik op de afbeelding voor een vergroting).





