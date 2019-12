Tanderosie door zure voedingsmidddelen

We weten allemaal dat suiker niet goed is voor je gebit, maar de zuren in voeding en dranken zijn ook schadelijk voor je gebit. Het vergroot namelijk de kans op tanderosie: aantasting van de glazuurlaag van je tanden.

Wat is tanderosie

Bij tanderosie lost het glazuur van de tanden en kiezen op. Dat is meestal het gevolg van het eten en drinken van zure dingen. Tanderosie maakt de tanden gevoelig en broos. Glazuur vormt namelijk een beschermlaagje over het gebit. Tandartsen zien steeds vaker tanderosie, ook bij jonge kinderen. Omdat het niet of nauwelijks te behandelen is, is het belangrijk om tanderosie te voorkomen.

Hoe ontstaat tanderosie

Tanderosie is vrijwel altijd het gevolg van het eten en drinken van zure dingen. Deze zuren zijn zo sterk dat ze het glazuur kunnen oplossen. Het speeksel beschermt hiertegen, maar tegen blootstelling aan veel zuren is het speeksel niet opgewassen. Door het oplossen van het glazuur komt het tandbeen bloot te liggen. Hierdoor worden de tanden gevoelig. En als je op tandbeen kauwt, is dat pijnlijk. Het zijn vaak voedingszuren die tanderosie veroorzaken. Koolzuur heeft geen impact op het glazuur.

Voeding en tanderosie

Bijna alles wat we eten en drinken is zuur. Vooral producten als mayonaise, jam, fruit, frisdranken en vruchtensappen zijn zuur en kunnen tanderosie veroorzaken. In deze producten zitten voedingszuren die het glazuur aantasten. Voedingszuren zijn bijvoorbeeld citroenzuur (E330) en appelzuur (E296). Ze zitten van nature in fruit maar worden ook vaak toegevoegd aan producten voor de zure smaak. Citroenzuur zit in vrijwel alle frisdranken.

Tanderosie door dranken

Frisdranken en sappen bevatten altijd zuren, al proef je dat vaak niet omdat de zoete smaak overheerst. De pH geeft aan hoe zuur een product is. Iets wat zuur is, heeft een pH lager dan 7 en hoe lager de pH, hoe zuurder iets is. Frisdranken en sappen hebben een pH van lager dan 5. Dit geldt ook voor de light varianten en de dranken zonder koolzuur. De zuren zijn afkomstig uit het fruit of zijn door de fabrikant toegevoegd. In vrijwel elke frisdrank zit citroenzuur, maar niet elke frisdrank heeft evenveel effect op de tanden.

Dat komt omdat ook de buffercapaciteit van de dranken belangrijk is. Die bepaalt hoe lang de drank zuur is in je mond. Hoe langer dat is, hoe langer de zuren de tijd hebben om het glazuur aan te tasten. Wij testten van 25 dranken in hoeverre ze erosief zijn (pdf). Hiervoor hebben we zowel de pH als de buffercapaciteit van de dranken bepaald.

Wat kun je het best drinken

Het best kun je water, koffie of thee drinken. Daar zitten geen suikers, maar ook geen zuren in. Dat is goed voor je gezondheid en gebit. Frisdranken zijn allemaal zuur, bleek uit onze test. Hun zuurgraad (pH) ligt tussen de 2,5 en 4,5. Toch zijn ze niet allemaal even schadelijk voor je gebit. Dat heeft grotendeels te maken met de buffercapaciteit van de drank.

Smaakwater

Water met bubbels en/of een smaakje zoals Spa Touch of Lemon, Spa Rood of Water met munt en citroen zijn betere keuzes dan een standaardfrisdrank. Het verschil zit hem niet alleen in de suikers, maar ook in het risico op tanderosie. Deze dranken bevatten geen (toegevoegd) citroen-, fosfor- of appelzuur en zijn daardoor minder zuur. Ook is de buffercapaciteit lager dan van de andere dranken. Hierdoor kunnen ze het tandglazuur minder makkelijk aantasten.

Wat kun je beter niet drinken

In vruchtensappen zitten niet alleen veel suikers, maar ook veel zuren. Appelsap en sinaasappelsap hebben de grootste impact op je tanden. Net als energiedranken zoals Red Bull. Wil je deze drankjes toch blijven drinken? Let dan op hóe je ze drinkt!

5 tips om tanderosie te voorkomen

Drink zure dranken met een rietje

Drink zure dranken direct op, en spoel niet in de mond

Eet niet de hele dag door

Poets je tanden niet direct na het eten of drinken van iets zuurs

Poets je tanden 2 keer per dag met fluoridetandpasta

Feiten en fabels

Feit Fabel Light frisdrank is ook slecht voor het gebit In frisdrank zonder suiker zitten ook zuren. Zij kunnen het glazuur van de tanden en kiezen oplossen. Koolzuur tast het glazuur aan Koolzuur heeft geen impact op het glazuur, daar is het niet sterk genoeg voor. Cola is net zo zuur als een citroen Cola heeft een pH van 2,5. Dat is bijna even zuur als een citroen. Cola is de slechtste drank voor je gebit In een glas reguliere cola zit veel suiker, maar dat is niet meer dan in sinaasappelsap of Tonic. Ook zitten er zuren in cola, maar wat betreft tanderosie zijn veel andere dranken, waaronder vruchtensap een minder goede keus.



