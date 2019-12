Hoeveel suiker zit er in mijn eten?

Te veel suiker is niet gezond. Maar hoe kom je erachter of je te veel suiker binnenkrijgt? Kijk hiervoor op de verpakking van voedingsmiddelen. In 4 stappen zie je hoeveel suiker in een product zit. Maar kijk uit, de informatie kan je op het verkeerde been zetten!

Check de hoeveelheid suiker

Stap 1: bekijk de voedingswaardetabel

In de voedingswaardetabel vind je de hoeveelheid suikers per 100 gram of 100 ml.

Stap 2: bekijk de ingrediëntenlijst

Check de ingrediëntenlijst. Staat suiker vooraan, dan zit er veel van in. Ook zie je hier of de suiker is toegevoegd als (tafel)suiker, of juist uit fruit en/of zuivel komt.

Stap 3: let op de instinkers

Kijk of het gaat om de voedingswaarde van een bereid of onbereid product. Als het gaat om een bereid product, is het niet altijd duidelijk hoeveel suiker er in een product zit, omdat ook andere ingrediënten worden meegerekend.

Staat er suiker per portie op het etiket, bekijk dan of de portiegrootte realistisch is.

Suiker staat niet altijd als suiker op het etiket. Als fabrikanten iets anders gebruiken dan gewone (tafel)suiker staat het bijvoorbeeld als glucose-fructosestroop, appelsapconcentraat of dextrose in de ingrediëntenlijst. Dit zijn allemaal stoffen die (grotendeels) uit suiker bestaan. Alle termen die voor suiker gebruikt worden vind je op onze suikerpas (klik op de afbeelding voor een vergroting).



Stap 4: negeer het percentage

Soms staat er een percentage suiker op een product. Dit percentage kun je beter negeren. Het is berekend op basis van de zogenoemde 'referentie-inname' waarbij je maximaal 90 gram suiker per dag zou mogen binnenkrijgen. Deze hoeveelheid is echter op geen enkele richtlijn gebaseerd. Het grootste bezwaar tegen berekeningen op basis van deze referentie-inname, is dat suikers uit fruit en melk op 1 hoop worden gegooid met toegevoegde suikers uit bijvoorbeeld frisdrank.

Wat is suiker?

Suikers zijn koolhydraten die relatief snel door het lichaam worden opgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt ook de term 'vrije suikers'. Dat zijn suikers die door fabrikanten en consumenten aan eten worden toegevoegd én suikers uit honing, vruchtensap en -concentraten. Naast 'gewone' suiker zijn er ook alternatieve suikers in de supermarkt te vinden, deze lijken qua samenstelling veel op gewone suikers. Wel verschillen ze in smaak.

Lees ook: het verschil tussen langzame en snelle suikers

Hoeveel is te veel?

Volgens de WHO mag je per dag maximaal 12,5 suikerklontjes aan vrije suikers, maar 6 klontjes zou nog beter zijn. Dat is een stuk minder dat Nederlanders gemiddeld binnenkrijgen: namelijk 17 klontjes aan vrije suikers per persoon per dag. De Nederlandse Gezondheidsraad en het Voedingscentrum gaan zo ver niet. Wel adviseren ze zo weinig mogelijk suikerhoudende dranken zoals frisdrank en vruchtenlimonade te drinken. Het drinken van dit soort drankjes vormt bij volwassenen 28% van de totale suikeriname, bij kinderen tussen de 7 en 18 is dat tussen de 21 en 25%.

Lees ook: