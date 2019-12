Voedingscentrum-app ‘Kies Ik Gezond?’

Eerste indruk|De app ‘Kies ik Gezond?’ heeft als doel mensen gezondere voedingskeuzes te laten maken. Het Voedingscentrum hoopt met de app ‘een revolutie in de supermarkt’ te ontketenen. Is deze app werkelijk revolutionair?

Niet revolutionair, wel een handige app

De app kan handig zijn als je op je gezondheid wilt letten. Je ziet bijvoorbeeld snel of een voedingsmiddel in de Schijf van Vijf valt, en of er gezondere varianten te koop zijn.

De overige informatie die de app biedt, zoals de voedingswaarde, staat ook op achterkant van het etiket. Daar heb je geen app voor nodig, tenzij je moeite hebt met kleine letters. Alle producten in je winkelwagentje scannen en vergelijken is ook wel een heel gedoe.

Twijfel je over een product? Dan kan de app uitkomst bieden. De app is handig, maar zeker niet uniek of revolutionair. Er zijn al langer soortgelijke apps op de markt zoals ‘Questionmark’.

Voordelen

Je kunt producten op voedingswaarden vergelijken die jij belangrijk vindt

Je ziet direct of een product binnen de Schijf van Vijf valt

Scannen gaat gemakkelijk

De informatie in de app is vaak beter leesbaar dan die op het etiket

Nadelen

Werkt (nog) niet goed op besturingssysteem iOS

Het scannen van producten is tijdrovend en omslachtig

Niet alle voedingsmiddelen staan in de database

Database beperkt zich tot bepaalde supermarkten

Je kunt maximaal 3 producten vergelijken

Je hebt een internetverbinding nodig (niet in elke supermarkt beschikbaar)

Biedt geen allergenen-informatie

Biedt geen informatie over vitamines en mineralen

Wat kun je met deze app?

Met de app kun je voedingsmiddelen scannen om te zien hoe (on)gezond deze zijn. Ook zie je of er betere alternatieven zijn en kun je producten met elkaar vergelijken.

Bekijk hoe (on)gezond een product is

Met de app kun je de barcode van voedingsmiddelen scannen. Bijvoorbeeld in de supermarkt of thuis. Je ziet dan of het product in de Schijf van Vijf valt en welke voedingswaarde (calorieën, vetten, suikers, enzovoort) het bevat. Zit een product niet in de Schrijf van Vijf, dan staat er uitgelegd waarom dat zo is. Als alternatief zie je dan een gezonder product of een link naar een recept.

Producten vergelijken

Je kunt producten vergelijken door deze te scannen, of op te zoeken in een database met producten uit de supermarkt. Door de producten aan de vergelijker toe te voegen zie je de verschillen in voedingswaarde op een rij. Ook zie je of de producten binnen de Schijf van Vijf vallen. Je kunt maximaal 3 producten met elkaar vergelijken. Helaas zijn er veel producten die je niet kunt scannen. Sommige producten staan (nog) niet in de database. De app blijkt nauwelijks bruikbaar in supermarktketens als Lidl en Aldi.

Zelf kiezen waar je op wilt letten

Wil je graag minder suiker eten of let je juist extra op je zoutinname? In de app kun je aangeven welke voedingsstoffen voor jou het belangrijkst zijn. De voedingswaarden die je invult komen bij het scannen of opzoeken van een product bovenaan te staan. Zo kun je snel producten vergelijken op aspecten die jij belangrijk vindt.

Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf is een wetenschappelijk onderbouwd voorlichtingsmodel van het Voedingscentrum, dat laat zien wat de essentie van gezond eten is. Alleen producten eten uit de Schijf van Vijf blijkt heel lastig. Het is dan ook jammer dat je in deze app niet je hele voedingspatroon kunt meenemen. Af en toe iets eten wat buiten de Schijf van Vijf valt kan namelijk geen kwaad, zolang je maar een gezond voedingspatroon aanhoudt.

Gezonder voedingspatroon

De vraag blijft of een app echt kan leiden tot een gezonder voedingspatroon. Het zou beter zijn als consumenten in de supermarkt in één oogopslag zouden kunnen zien hoeveel zout, suiker en verzadigd vet er in producten zit. De Consumentenbond pleit daarom met de actie 'Weet echt wat je eet' voor kleurcoderingen zoals het Britse verkeerslichtensysteem.

