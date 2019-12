Brood is ongezond, havermout is beter. Brood staat de laatste tijd veel ter discussie. Maar wat is waar en wat is onzin? Wij behandelen 8 vragen over brood.

Is brood eigenlijk wel gezond?

Brood bevat vezel, B-vitaminen, ijzer en jodium. Met brood ontbijten of lunchen is een goede manier om deze voedingsstoffen binnen te krijgen.

Hoe zit het met gluten in brood? Is dat ongezond?

Wie een glutenintolerantie (coeliakie) heeft, kan geen gluten verdragen. Ook mensen met andere darmproblemen kunnen reageren op gluten. Dit geldt voor maar een klein deel van de bevolking. De overgrote meerderheid wordt niet ziek van gluten.

Is op brood niks aan te merken?

Brood is zout. Elke snee bevat een halve gram zout. Tel hier het zout in het beleg bij op en je zit snel aan 1 gram zout per snee met beleg. Terwijl maximum 6 gram zout per dag wordt aanbevolen. Dat kan dus flink aantikken.

Is speltbrood gezonder dan tarwebrood?

Niet perse. Het verschil tussen tarwe en spelt is niet heel groot. Spelt bevat ook gluten, anders dan wel eens wordt beweerd. Echter, kunnen sommige mensen deze gluten beter verdragen dan de gluten uit tarwe.

Let op: speltbrood kan ook andere meelsoorten bevatten.

Havermout of brood?

Beide zijn een goede keuze, maar er zijn wel wat verschillen. Een schaaltje havermout met halfvolle melk en zonder suiker bevat minder zout en calorieën dan een boterham met kaas. De hoeveelheid vezels is wel vergelijkbaar. Alleen het type vezel verschilt dan weer wel. De vezels in havermout helpen om het cholesterolgehalte in het bloed normaal te houden. Hiervoor moet je wel 2 porties havermout per dag eten. Brood heeft als voordeel dat er jodium in zit. Dit is belangrijk voor onder andere de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de stofwisseling.

Is zuurdesem beter dan gist?

Er zijn geen harde bewijzen dat zuurdesembrood gezonder zou zijn dan gistbrood. Het verschil zit dan ook voornamelijk in de structuur en smaak. Daarnaast is het bakken met zuurdesem veel tijdrovender dan bakken met gist. Daarom laten sommige bakkers hun brood rijzen met gist en voegen zuurdesem toe voor de smaak. Ook dit brood mag zuurdesem heten. Let dus goed op wat je koopt.

Wat is een gezond brood?

Volkorenbrood bevat de meeste vezels en iets meer vitaminen en mineralen dan witbrood. Bruin brood zit daar nog tussenin. Extra granen, zaden of pitten voegen aan de voedingswaarde van een brood niet veel toe. Ook de kleur van een brood zegt niets over hoe gezond een brood is.

Wat is beter, brood of knäckebröd?

Af en toe brood vervangen door knäckebröd is prima voor de variatie. Kies dan wel een goede volkoren variant. Lang niet alle knäckebröd dat zich volkoren noemt, bestaat uit enkel volkorenmeel, zoals te lezen is in deze test knäckebröd (pdf). 1,5 à 2 crackers leveren ongeveer net zoveel calorieën als een boterham, namelijk zo’n 80 calorieën. Meestal krijg je daarmee iets minder zout binnen en juist meer vezels in vergelijking met brood, maar weer geen jodium. Vaak nodigen crackers uit net even royaler te beleggen dan een boterham en daarmee maak je ze dan ook weer zouter, zoeter of vetter.

