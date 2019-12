Wat doen E-nummers?

Als we het over E-nummers in producten hebben, bedoelen we vaak de stoffen die extra als hulpstof aan een voedingsmiddel worden toegevoegd. De stoffen die schuilgaan achter de E-nummers zijn soms gewone stoffen zoals citroenzuur of bietenrood die van nature ook in voedingsmiddelen zitten.

Door het toevoegen van een E-nummer krijgt een product zijn kleur of wordt het langer houdbaar. Deze hulpstoffen zijn door de Europese Unie goedgekeurd om te gebruiken in voedsel. Als uit onderzoek blijkt dat ze veilig zijn om te gebruiken, krijgen ze pas een E-nummer en is het een toegestane hulpstof in producten. E-nummers kunnen ook van nature in producten voorkomen. Dan staan ze echter niet (als E-nummer) op het etiket.

E-nummers zijn in de volgende groepen te verdelen:

Kleurstoffen

Kleurstoffen zorgen voor de kleur van levensmiddelen en hebben de E-nummers E100 tot E180. Denk bijvoorbeeld aan felgekleurde snoepjes, maar ook jam, vruchtenyoghurt en margarine worden vaak gekleurd met kleurstoffen.

Er zijn verschillende soorten kleurstoffen:

natuurlijke kleurstoffen uit planten, zoals de rode kleur van bieten;

uit planten, zoals de rode kleur van bieten; natuur-identieke kleurstoffen : kleurstoffen die chemisch worden gemaakt maar gelijk zijn aan de natuurlijke kleurstoffen;

: kleurstoffen die chemisch worden gemaakt maar gelijk zijn aan de natuurlijke kleurstoffen; synthetische kleurstoffen: kleurstoffen die niet voorkomen in de natuur.

Kleurstoffen worden vooral toegevoegd om levensmiddelen er beter uit te laten zien. Verder hebben ze geen functie.

Azo-kleurstoffen

Volgens een Engelse studie kunnen azo-kleurstoffen in combinatie met natriumbenzoaat (E211), hyperactiviteit bij kinderen veroorzaken. Daarom moet op alle producten met de kleurstoffen E102, E104, E110, E122, E124 en E129 een waarschuwing staan dat deze kleurstoffen concentratiestoornissen en hyperactiviteit bij kinderen kunnen veroorzaken. Volgens de European Food and Safety Authority (EFSA) is de kans dat kinderen er hyperactief van worden uiterst klein.

Conserveermiddelen

Conserveermiddelen gaan het bederf tegen die bacteriën, schimmels en gisten veroorzaakt en verlengen de houdbaarheid van het product. Sommige conserveermiddelen werken ook als voedingszuur omdat ze het product zuurder maken. In totaal werken bijna 50 verschillende E-nummers als conserveermiddel: de nummers E200 tot E290. Vaak kunnen best wat minder conserveermiddelen in ons eten worden gebruikt. Maar daardoor zijn ze wel korter houdbaar, zien ze er minder mooi uit of zijn duurder.

Veel gebruikte conserveermiddelen zijn benzoëzuur, nitriet en sulfiet.

Benzoëzuur

Benzoëzuur (E210) wordt onder andere aan salades en frisdranken toegevoegd. In de gebruikte hoeveelheden is dat veilig. Alleen in grote hoeveelheden en in combinatie met vitamine C kan benzoëzuur schadelijk zijn. Daarnaast is een klein deel van de mensen overgevoelig voor benzoëzuur. In sommige producten is dit conserveermiddel niet nodig. Zo zijn salades zonder benzoëzuur maar met natuurlijke zuren zoals azijnzuur en melkzuur, nog 3 tot 6 weken houdbaar. Mét benzoëzuur is dit 8 weken.

Nitriet

Nitriet (E249 of E250) zit vaak in vleeswaren zoals ham, spek en worst. Het voorkomt de groei van gevaarlijke bacteriën zoals clostridium botulinum en zorgt voor een roze vleeskleur. Maar in het lichaam kan het worden omgezet in kankerverwekkende nitrosamines. Nitriet is moeilijk te vervangen en kan daarom niet zomaar uit vleeswaren worden weggelaten.

Sulfiet

Sulfiet (E220 t/m E228) zit bijvoorbeeld in wijn om de groei van gisten en schimmels tegen te gaan. Wijn maken zonder sulfiet gebeurt weinig omdat het lastig en duurder is. Ook voorkomt sulfiet dat bijvoorbeeld gedroogde abrikozen bruin kleuren. Sulfiet kan problematisch zijn voor mensen met een overgevoeligheid voor deze stof. Ze kunnen last krijgen van hartkloppingen, huiduitslag of maag- en darmklachten.

Antioxidanten

Antioxidanten (E300 tot E321) beschermen voedingsmiddelen tegen aantasting door zuurstof. Denk bijvoorbeeld aan een geschilde appel die bruin kleurt als je hem laat staan. Dit heet oxidatie. Oxidatie kan niet alleen de kleur, maar ook de smaak van producten veranderen. Antioxidanten zorgen dat er geen oxidatie optreedt. Veelgebruikte antioxidanten zijn bijvoorbeeld vitamine C (E300) en vitamine E (E306).

Voedingszuren

Voedingszuren (E260-E300 en E322-E392) maken een product zuurder. Ze versterken de werking van antioxidanten en conserveermiddelen en gaan verkleuring tegen. Veel gebruikte voedingszuren zijn bijvoorbeeld melkzuur en citroenzuur. Voedingszuren komen onder andere voor in vruchtensap, vruchten in blik, augurken en jam.

Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen

Emulgatoren

Emulgatoren zorgen dat stoffen die normaal gesproken niet goed met elkaar mengen toch samengevoegd worden, denk bijvoorbeeld aan water en olie. Sommige producten bevatten van nature emulgatoren, zoals melk, boter en sojabonen. Een andere bekende emulgator is eigeel, maar tegenwoordig wordt vooral lecithine veel gebruikt. Wanneer lecithine afkomstig is uit soja, wordt dit in de ingrediëntenlijst aangeduid met soja-lecithine.

Stabilisatoren

Stabilisatoren zorgen dat de eigenschappen van voedingsmiddelen behouden blijven. Zo voorkomen ze onder andere dat vleeswaren uitdrogen, dat slagroom inzakt, of dat er ijskristallen in ijs ontstaan.

Verdikkingsmiddelen

Verdikkingsmiddelen zijn een soort bindmiddelen die producten dikker maken. Vaak gebeurt dit door water in het product te binden. Koolhydraten, bijvoorbeeld pectine (E440), worden veel gebruikt als verdikkingsmiddel. Verdikkingsmiddelen kom je onder andere tegen in toetjes, puddinkjes, ijs, advocaat en halva-jam.

Geleermiddelen

Geleermiddelen hebben ongeveer dezelfde werking als verdikkingsmiddelen. Ze vormen een gel die voedingsmiddelen een bepaalde vorm kan geven. Geleermiddelen maken vruchtenproducten zoals jam en toetjes steviger.

Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen hebben de E-nummers E400 tot E495.

Zoetstoffen

Zoetstoffen (E420, E421, E950-E968) zorgen voor een zoete smaak en in bepaalde combinaties smaken ze bijna hetzelfde als suiker. Zoetstoffen bevatten bijna geen calorieën en leveren dus minder energie dan gewone suiker. Daarom worden ze veel gebruikt in lightproducten. Ook vind je ze vaak terug in kauwgom omdat zoetstoffen over het algemeen minder schadelijk zijn voor de tanden dan suiker.

Zoetstoffen zijn in te delen in 2 groepen:

Intensieve zoetstoffen : deze zijn 1000 keer zoeter dan suiker;

: deze zijn 1000 keer zoeter dan suiker; Extensieve zoetstoffen: deze zijn minder zoet dan echte suiker, bijvoorbeeld polyolen.

De meest bekende zoetstof is aspartaam, maar ook sorbitol en xylitol in kauwgom zijn bekend.

Zuurteregelaars, antiklontermiddelen en rijsmiddelen

Zuurteregelaars

Zuurteregelaars zorgen dat de zuurgraad van een product bij het bewaren gelijk blijft, en dus niet te hoog of te laag wordt. De zuurgraad is van belang voor de smaak van een product en speelt een rol bij het voorkomen van bederf. De werking van zuurteregelaars lijkt erg op die van voedingszuren, maar zuurteregelaars kunnen het product ook minder zuur maken. Zuurteregelaars komen vaak voor in vleeswaren, ijs en melkproducten met vruchtensap.

Antiklontermiddelen

Antiklontermiddelen absorberen water of werken waterafstotend. Daarom worden ze vaak gebruikt om klontvorming te voorkomen in producten die water op kunnen nemen, zoals poeders voor sauzen of soepen, zout en poedersuiker.

Rijsmiddelen

Rijsmiddelen laten deeg of beslag rijzen waardoor het de juiste vorm en structuur krijgt. Het heeft dezelfde functie als gist en wordt dan ook vaak als alternatief hiervoor gebruikt. Rijsmiddelen komen onder andere voor in zelfrijzend bakmeel, bakpoeder en cakemeel.

Smaakversterkers

Een smaakversterker (E620-650) versterkt de smaak van andere stoffen. De meest bekende en meest gebruikte smaakversterker is zout. Een andere smaakversterker is mononatriumglutamaat (E621), ook wel bekend als ve-tsin of MSG. Dit is een stof die van nature voorkomt in onder andere tomaten en oude kaas. Smaakversterkers worden vaak gebruikt in sojasaus en soep uit blik of pak.

Glansmiddelen en antischuimmiddelen

Glansmiddelen

Glansmiddelen bestaan meestal uit een dun laagje was en worden op producten als kauwgom, snoepjes en rozijnen aangebracht om glans te geven.

Antischuimmiddelen

Antischuimmiddelen zorgen dat het product niet gaat schuimen tijdens bereiding of gebruik. Antischuimmiddelen komen voor in vruchtensappen en soepen.

Verpakkingsgassen

Verpakkingsgassen (E938-E949) worden gebruikt bij het verpakken van voedingsmiddelen om te zorgen dat ze langer goed blijven. De zuurstof in de lucht wordt vervangen door andere gassen die minder reageren met het product. Verpakkingsgassen werken dus als een soort antioxidant. Wanneer verpakkingsgassen zijn gebruikt bij het inpakken van een product staat op het etiket 'verpakt onder beschermde atmosfeer'.

Overige E-nummers

Naast de beschreven groepen E-nummers zijn er ook nog andere E-nummers zoals gemodificeerd zetmeel en gemodificeerde enzymen.

Gemodificeerd zetmeel heeft verschillende functies. Het wordt gebruikt als verdikkingsmiddel, stabilisator, emulgator of bindmiddel. Zetmeel is een koolhydraat dat voorkomt in onder andere aardappelen, rijst, maïs, tarwe en peulvruchten. Door deze producten te bewerken ontstaat gemodificeerd zetmeel. Gemodificeerd zetmeel komt in veel producten voor, onder andere in sauzen, soepen en margarine. Het gaat hier niet om genetische modificatie. Meer informatie hierover staat op de pagina voedseltoevoegingen.

