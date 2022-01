Wat zit er in alcoholhoudende dranken?

Veel mensen genieten zo nu en dan van een alcoholhoudend drankje. Meestal met de wetenschap dat alcohol niet gezond is. Tot zover een bewuste keuze. Maar er zit meer in alcoholhoudende dranken dan alleen alcohol. Dat staat vaak niet op het etiket.

Nauwelijks informatie op het etiket

Op veel alcoholhoudende dranken staat geen ingrediëntenlijst. Ook mist de informatie over de voedingswaarde, zoals het suikergehalte. Dat maakt kiezen en vergelijken in de winkel ondoenlijk. Best gek, want op andere dranken staat deze informatie wél. Dit komt doordat dit alleen verplicht is voor dranken met minder dan 1,2% alcohol.

Alcoholhoudende dranken moeten wel aan een paar etiketregels voldoen. Zo is het verplicht om naast het alcoholpercentage ook de meest voorkomende allergenen te vermelden. Zoals sulfiet. Dat kan van nature in wijn zitten. Maar het kan ook worden toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen.

Meer transparantie voor consumenten

De overkoepelende Europese organisatie van consumentenverenigingen (BEUC) maakt zich sterk voor meer transparantie. Zij verwelkomen het voornemen van de Europese Commissie om etikettering van voedingswaardeinformatie en ingrediënten voor alcoholhoudende dranken verplicht te stellen. Iets waar wij volledig achter staan. Maar de industrie is niet erg happig op meer regelgeving. Het kan dus nog wel even duren voordat het verplicht wordt gesteld.

Een welkome uitzondering qua etiketinformatie in het alcoholschap is bier. Hier staat in de regel wél een ingrediëntenlijst en voedingswaardevermelding op de verpakking. Een goed voorbeeld voor andere drankfabrikanten.

Wat zit erin?

In de meeste alcoholhoudende dranken zit naast alcohol ook suiker. In sommige likeuren zit ook nog eens een hoop vet. Zulke drankjes zitten daarmee vol 'loze calorieën'. Het zijn calorierijke producten die alleen energie leveren en verder geen waardevolle voedingsstoffen bevatten. Zoals vezels of vitamines bevatten. Bovendien krijg je van suiker en verzadigd vet al snel te veel binnen.

Dat maakt dat deze drankjes ook los van de alcohol niet gezond zijn. De calorieën tikken ook snel aan, waardoor ze dikmakend zijn. Deze informatie hoeft je plezier in je borrel niet te verpesten, maar ervan bewust zijn wat je binnenkrijgt is wel handig. Ten slotte bevatten veel alcoholhoudende dranken ook nog enkele hulpstoffen. Bijvoorbeeld om de houdbaarheid te verlengen of de smaak te verbeteren. Helaas mist al deze informatie vaak op het etiket.



Alcoholvrije versus alcoholhoudende drankjes

Voor veel dranken is er tegenwoordig ook een alcoholvrije variant op de markt. Deze zijn door het weglaten van de alcohol zonder twijfel een gezondere keuze en bevatten meestal ook een stuk minder calorieën. In de infographic zie je wat je met verschillende alcoholhouden drankjes of alcoholvrije alternatieven binnenkrijgt.

Klik op de afbeelding voor een vergroting