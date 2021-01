Als je gezond wil eten, lijkt het net alsof rauwkost en ongezouten noten je enige opties zijn. Maar niets is minder waar. We geven je inspiratie om 10 gezonde hapjes op tafel te zetten.

Zelfgemaakte popcorn

Popcorn bevat niet zo veel calorieën, mits je er geen boter of suiker over doet. Wel bevat kant-en-klare popcorn vaak veel zout. Een halve zak magnetron-popcorn bevat al 2 gram zout. Dat is een derde van de maximaal aangeraden hoeveelheid voor een dag.

Zelf popcorn maken is makkelijk. Verhit wat zonnebloemolie in een pan en voeg maiskorrels toe. Na een paar minuten begint de mais te poffen. Doe een deksel schuin op de pan zodat de mais niet uit de pan springt. Voeg tot slot je favoriete smaken toe. Experimenteer met kruiden of specerijen zoals knoflook-, paprika- of uienpoeder en wat vers gemalen zwarte peper.

Bruschetta

Deze Italiaanse klassieker is een prima optie als je een gezond hapje wilt voorschotelen. Wil je het mager houden? Let er dan op dat je niet te veel olie toevoegt. En snijd het stokbrood niet te dik, om calorieën te besparen. Of vervang het brood voor kort gegrilde plakken courgette.

Kikkererwten-borrelnootjes

Peulvruchten zitten vol gezonde voedingsstoffen, zoals eiwit en vezel. Ze zijn geschikt als gezonde vervanger voor borrelnootjes. Zo maak je ze: spoel wat kikkererwten af en droog ze met wat keukenpapier. Meng de kikkererwten met olijfolie en gerookte paprikapoeder. Rooster ze zo’n 25 minuten op bakpapier in de oven op 200 graden. Laat afkoelen en borrelen maar.

Garnalen

Schaal- en schelpdieren hebben dezelfde gezondheidsvoordelen als vis. Zo bevatten garnalen vitamine B12, B2 en de mineralen jodium, seleen en fosfor. Bak de garnalen in wat olie met knoflook en chilipeper. Serveer met geraspte citroenschil erover.

Glaasje soep

Heldere soep, oftewel bouillon, is caloriearm en ziet er leuk uit als je het in een chique glaasje serveert. Maak een goedgevulde soep met groente en peulvruchten voor een flinke dosis vezel. Breng op smaak met (verse) tuinkruiden zonder zout.

Rauwkost met dips

Lekker en gezond zijn stukjes rauwkost zoals bleekselderij en snoeptomaatjes. Maak het nog lekkerder met een smakelijke dip zoals baba ganoush, gemaakt van aubergine, of zelfgemaakte tzatziki met stukjes komkommer. Ook zelf hummus maken van kikkererwten is een snelle en smakelijke optie.

Guacamole met tortillachips

Avocado’s bevatten gezonde vetten. De Mexicaanse dip guacamole maak je door een avocado samen te stampen met wat knoflook, citroen- of limoensap en rode peper. Dip met zelfgemaakte volkoren tortillachips.

Tapenade

Een makkelijke manier om groente te verwerken in een hapje is door het te verwerken in een tapenade of spread. Zoals een tapenade met aubergine, tomaat, knoflook en basilicum. Of maak zelf een spread van spinazie of boerenkool met pijnboompitten, geraspte kaas, knoflook en olijfolie. Serveer het met volkoren crackers.

Fruitspiesjes

Zin in iets zoets? Stukjes fruit zijn lekker en gezond. Denk aan wat druiven, stukjes vijgen en partjes meloen. Kies fruit dat in het seizoen is. Door ze op een spiesje te doen, ziet het er ook nog feestelijk uit.

Chocoladedip

Snijd fruit dat je lekker vindt in dunne plakken. Denk aan banaan, appel, aardbeien, peer of kiwi. Dip het licht in pure gesmolten chocolade. Eet meteen of laat de chocolade hard worden, door het fruit op een vel bakpapier in de koelkast te zetten.