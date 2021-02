7 manieren om ongezonde verleiding te weerstaan

Ongezonde verleiding is overal. Die zak chips in het keukenkastje, de koektrommel die rondgaat. Maar ook de snackbar precies op je looproute. Wij geven je 7 manieren om je hiertegen te wapenen.

Weet waarom je eet

Dorst, honger, stress en verveling. Het zijn allemaal redenen waarom je de neiging krijgt om te gaan eten. Probeer je bewust te worden van de reden waarom je wilt eten.



Ga na of je echt honger hebt, of dat het meer trek is. Bedenk ook hoe laat en hoe veel je hebt gegeten die dag. Ga vervolgens na of het dorst kan zijn, want dat komt vaak voor. Drink een groot glas water en kijk of de neiging om te eten daarmee verdwijnt.



Veel en langdurige stress kan ook de behoefte aan suiker- en vetrijke producten versterken. Ook verveling kan ervoor zorgen dat je zin krijgt om iets te eten. Eet dan niet. Probeer liever je stress of verveling te verhelpen.

Herken je valkuilen

Ga je (in jouw ogen) de fout in, probeer er dan van te leren. Dan kun je jezelf de volgende keer voor zo'n valkuil behoeden.

Kun je bijvoorbeeld nooit dat frietje weerstaan, als je na je werk langs de frietkraam loopt? Eet dan altijd iets kleins voor je het kantoor verlaat. Of loop zo mogelijk via een andere route. Dan kom je helemaal niet in de verleiding. En beweeg je ook nog eens wat extra.

Haal het niet in huis

Haal zo min mogelijk in huis wat je van jezelf niet mag eten. Zorg dat je altijd een boodschappenlijstje maakt en je hier ook aan houdt.

Vind je dat lastig, omdat je ook boodschappen voor anderen in je huishouden doet? Haal dan niet meer dan dat je weet dat er op gaat. Eten je kinderen op zaterdagavond samen een zak chips leeg? Haal er dan ook maar één. Je kunt ook iets lekkers voor de kids halen waar je zelf niet zo van houdt. In andere woorden: haal niet jouw favoriete chips smaak in huis.

Verleidingen in de supermarkt

De supermarkt doet er alles aan om je tot (ongezonde) aankopen te verleiden. Van de inrichting tot de muziek. Alles is er op gericht om je zo veel mogelijk te laten kopen. Zorg er dus voor dat je gewapend met een boodschappenlijstje en zonder honger naar binnen gaat.

Mijd zo mogelijk de gangpaden waar je niets nodig hebt. En laat je niet verleiden tot een snelle aankoop bij de kassa. Deze snacks zijn ongezond en vaak een stuk duurder dan een grootverpakking. Val niet voor ongezonde aanbiedingen en korting. Pak dus niet nog zo'n kaascroissant omdat je de tweede voor de halve prijs krijgt. Die paar cent korting is het niet waard.

Uit het zicht

Als er snoep, koek of chips op tafel staat, kan het erg lastig zijn om daar vanaf te blijven. Je moet jezelf namelijk continu beheersen. Je wilskracht is een spier die je kunt trainen. Maar spieren worden ook moe.

Door het lekkers buiten je zicht te zetten, hoef je er minder over na te denken. Zo spaar je je wilskracht voor een ander moment op de dag. Als je langs de warme bakker loopt bijvoorbeeld.

Kleine verpakkingen

Maat houden kan lastig zijn. Vind je dit moeilijk? Koop dan niet een grote zak snoep, kies juist voor een zak met een hoop kleine zakjes. Zo kan je niet gedachteloos door blijven snoepen, maar moet je iedere keer bewust een nieuw zakje open maken.

Op is op

Af en toe iets lekkers mag best. Meet voor jezelf dan af wat je wilt eten. Vul bijvoorbeeld een schaaltje met je favoriete chips en zet de zak weer in de kast. Geniet van je chips. En als het schaaltje leeg is, vul je hem niet meer bij. Zo kan je langer en bewuster genieten van een minder gezond snackmoment.

Gezond alternatief achter de hand

Als je vrienden of familie aan het snoepen zijn, is het fijn om zelf ook wat lekkers te kunnen pakken. Zorg er daarom altijd voor dat je zelf ook een snack hebt. Denk aan komkommerschijfjes, pistachenootjes of een volkoren cracker met een plakje gerookte zalm.

Meer inspiratie vind je bij onze 10 gezonde hapjes.

Alleen wat je écht lekker vindt

Genieten hoort erbij. Je hoeft echt niet altijd alles af te slaan of te mijden. Maar kies heel bewust voor wat je wél wilt eten of drinken, als je iets minder gezonds neemt. Zorg dan dat het iets is waar je enorm van geniet.



Het zou zonde zijn als je een lekkere maar ongezonde snack zonder aandacht opeet. Kies ook als er meerdere opties zijn altijd hetgeen wat je het allerlekkerst vind. Dat kan ook helpen om je er achteraf minder schuldig over te voelen. Je hebt er namelijk bewust voor gekozen en echt van genoten.