Alizonne is de naam van een afslanktherapie met een dieet als onderdeel. Je volgt de therapie in een privékliniek. Doel is om het figuur te verbeteren en spierweefsel te behouden.

Wat is Alizonne?

Alizonne is de naam van een afslanktherapie, met als onderdeel een dieet. De Alizonne-therapie volg je in een privékliniek. Dit is niet de goedkoopste afvalmethode. Naast vermindering van het gewicht moet de therapie helpen om je figuur te verbeteren en spierweefsel te behouden. Alizonne noemt dit 'contourshaping weight loss'.

Wat houdt het in?

Allereerst krijg je een medisch consult. Een dokter onderzoekt je, doet een bloedtest en beoordeelt jouw algemene gezondheid. Je stelt samen een streefgewicht vast. Vervolgens stelt de kliniek een persoonlijk voedingsplan op.

Ultrasoundbehandelingen en bindweefselmassages zijn ook onderdeel van de therapie. Daarnaast heb je regelmatig contact met de arts. De behandelingsduur verschilt per persoon en is gemiddeld zo’n 20 weken.

Het Alizonne-dieet

Bij dit dieet krijg je 5 caloriearme eiwitshakes per dag. Deze bevatten veel eiwitten maar weinig vet en koolhydraten. Doel hiervan is om het lichaam zijn eigen vetreserves te laten verbranden. Volgens Alizonne moet dit behandelplan voorkomen dat je tijdens het afvallen honger hebt.

Utrasoundbehandelingen

Naast het dieet onderwerp je jezelf aan ultrasoundbehandeling. Dit zijn sessies met laag frequente onhoorbare geluidsgolven. Deze maken volgens de theorie de onderhuidse vetbolletjes kapot. De kapotgemaakte bolletjes zouden via de lever en je urinewegen op een natuurlijke manier afgevoerd worden.

Ultrasoundbehandeling dient om het figuur te verbeteren. Omdat je op sommige plaatsen vet lastig weg krijgt met diëten alleen. Op de behandelde plekken zou het vet niet opnieuw terug moeten komen. De behandeling mag alleen door een arts worden uitgevoerd.

Bindweefselmassage

Na elke ultrasoundbehandeling krijg je een bindweefselmassage. Dit is bedoeld om de huid strakker en steviger te maken. De massage moet de groei van collageen stimuleren. Zo wordt de elasticiteit van de huid behouden.

In rap tempo veel gewicht verliezen kan een slappe huid opleveren. Alizonne wil dat met deze behandeling voorkomen. Over het algemeen gebruiken de klinieken hiervoor een speciaal laserapparaat of een gemotoriseerd massageapparaat. Bij een handmatige massage moet je je instellen op een beetje pijn.

De laatste stap van de therapie is een persoonlijk onderhoudsprogramma op basis van je stofwisseling. Daarmee pak je de draad zelf weer op.

Wel of niet doen?

Alizonne is duur. In de startfase kost het zelfs zo'n €110 per week. Al worden de kosten later minder. De laatste weken van het programma ben je ongeveer €40 per week kwijt. De behandeling lijkt in de praktijk wel effectief. Gemiddeld vallen mensen zo’n 6 tot 10 kilo per maand af met dit programma. Veel reviews zijn positief, maar niet allemaal. Verschillende gebruikers vallen terug nadat de begeleiding stopt.

Een pre is de medische begeleiding, maar psychische ondersteuning is geen onderdeel van het pakket. De knop in je hoofd moet je dus zelf omzetten.

Feitelijk is het Alizonne-dieet een laag caloriedieet. Daarmee kun je snel afvallen, maar het kan moeilijk zijn om daarna vol te houden. Laag caloriediëten worden meestal afgeraden omdat je ook spiermassa kunt verliezen. Alizonne wil dat laatste met hun therapie vermijden. Bij snel gewichtsverlies krijgen sommige mensen (nog afgezien van de slappe huid) diarree, buikkrampen, constipatie en winderigheid.

De ultrasoundbehandeling lijkt te helpen om van hardnekkig vet af te komen. Maar effecten op de lange termijn zijn onbekend. Volgens het tijdschrift Obesity Surgery zijn de ultrasone effecten alleen cosmetisch.

Voor het effect van de bindweefselmassages is weinig wetenschappelijk bewijs, al zweren veel mensen bij de effecten ervan. De meeste klinieken gebruiken een specifieke laser of een zogenaamd endermologieapparaat. Daardoor is de behandeling minder pijnlijk dan een handmatige massage.

Voor wie?

Lijd je aan obesitas en denk je aan chirurgische ingrepen, dan is Alizonne een minder ingrijpend alternatief. De begeleiding motiveert veel mensen om door te zetten. De hoge kosten stimuleren eveneens om niet af te haken. Belangrijk is dat je ook na de therapie het doorzettingsvermogen hebt om terugval te vermijden.

Inmiddels biedt Alizonne ook een light therapie voor contourvorming aan en een speciaal kinderprogramma.