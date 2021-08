Emotie-eten en eetstoornissen 

Als je een hele zak chips eet wanneer je je rot voelt, dan ben je misschien een emotie-eter. Wil je afvallen, dan is het belangrijk dat je niet meer naar ‘troosteten’ grijpt. Overheerst eten je leven? Dan is er misschien sprake van een eetstoornis.

Wat is emotie-eten?

Wie bij lastige emoties grijpt naar (ongezond) eten, is misschien wel een emotie eter. Emotie-eten gebeurt zodra er lastige gevoelens opkomen. Het eten leidt af van deze gevoelens en biedt tijdelijk ‘troost’. Eten geeft afleiding. Na een eetbui volgt vaak schuldgevoel. En dat versterkt de al aanwezige emoties alleen maar. Zo raak je in een vicieuze cirkel van negatieve emoties die met voedsel worden gedempt.

Aan emotie-eten liggen vaak ingewikkelde patronen ten grondslag. Daarom is het verstandig om hulp te zoeken bij een gespecialiseerde diëtist of gewichtsconsulent.

Deze kenmerken horen bij emotie-eten:

Je kunt maar niet je ideale gewicht bereiken

Je kunt maar niet stoppen met snoepen, ondanks dat je dit graag wilt

Je eet als je je moe, boos, onzeker, onrustig of blij voelt

Je doet aan allerlei diëten, maar zonder succes

Je ‘jojoot’ met je gewicht

Tips tegen emotie-eten

Ga voor jezelf na wanneer je te veel eet en in welke situaties. Vaak gaat het bij emotie-eten om onderdrukte emoties. Denk aan angst, verdriet, eenzaamheid, boosheid en vreugde. Ook hoe je lichaam aanvoelt kan een rol spelen bij eten, zoals stress of pijn.

De beste manier om emotie-eten de baas te worden is om je gevoelens aan te gaan. Maar dat is niet altijd haalbaar: emoties zijn niet helder of het is (op dat moment) te lastig om ermee te dealen. Je kunt ook een andere manier zoeken om je gevoelens te uiten: bel iemand, verwen jezelf met een bad of douche, ga iets lezen. Of ga bewegen, doe een klusje in huis, ga wandelen of zet een lekker muziekje op en dans.

Op de lange termijn helpt het om:

Realistische doelen te stellen over je gewicht

Je eetpatroon op een haalbare manier aan te passen

Meer te bewegen

Er vanuit te gaan dat er een dip komt

Jezelf te vergeven als je een keer hebt ‘gezondigd’ en weer doorgaan

Verder is het belangrijk dat je:

Gezonde voeding kiest

Junkfood, snoep en ander gemaksvoedsel laat staan

Voldoende en regelmatig eet

Wat is een eetstoornis?

Van een eetstoornis is sprake bij grote angst om dikker te worden, een vertekend lichaamsbeeld, onbeheerste eetbuien meerdere keren per week of juist heel weinig eten. Een eetstoornis is een psychische aandoening. Sommigen eten te weinig, anderen juist teveel. En weer anderen wisselen eetbuien af met (streng) lijnen.

Signalen bij een eetstoornis

Onder andere deze kenmerken horen bij een eetstoornis:

Liegen over eten en wat je hebt gegeten

Braken, laxeren, maaltijden overslaan

Spanning voelen bij eetmomenten

Eten terwijl je al vol zit of geen trek hebt

Veel of juist weinig controle hebben over eten

Lege verpakkingen verstoppen

Hier vind je een lijst met signalen die horen bij een eetstoornis. Als je denkt dat je een eetstoornis hebt, dan is het verstandig om daar professionele hulp bij te zoeken: raadpleeg eerst de huisarts.